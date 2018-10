'De mică am fost învățată ce înseamnă respectul. Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut o mama care mi-a arătat și m-a învățat, dar mai ales mi-a arătat cum să fiu un om bun! Când am decis să scriu acea postare pe Facebook despre națională, nu am făcut-o cu un scop anume sau să fac rău cuiva, am făcut-o pentru că vreau ca jucătoarele ce vin din urmă să aibă condiții, să fie respectate, dar mai ales să le fie respectată munca.

De fiecare dată când am fost convocată, mereu am fost cu drag și respect pentru țara mea … În fiecare meci am dat totul, o știu eu și îmi ajunge. Nu am nevoie ca nimeni să mă pună drept un exemplu, o bună jucatoare, un om bun… Respect părerile fiecăruia pentru ca așa crești ca om, caracter, personalitate.

Maturizarea noastră, trecerea din starea eu-lui de copil la cea de adult înseamnă asumarea responsabilității persoanei și vieții noastre. Înseamnă să ne dăm seama cine suntem, ce ne dorim de la viață și implica, în mod obligatoriu, să ne urmărim obiectivele și scopurile care provin din autenticitatea noastră, care ne motiveaza acțiunile și ne dau o direcție în viață!

Știu cine sunt, știu ce preț am plătit să ajung unde am ajuns, știu ce fel de om sunt. Mulțumesc impresarului meu care a crezut mereu în mine, iar în al doilea rând… este cel mai bun impresar. Las palmaresul să vorbească pentru restul! Mulțumesc frumos tuturor persoanelor care îmi sunt alături și cred în mine ca om. Dar, mai ales, ca sportiv!', a precizat Rus.

