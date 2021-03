România a mai ratat un tânăr de viitor: atacantul Corbeanu a debutat și a marcat pentru Canada

Naționala României a pierdut unul dintre cei mai promițători atacanți din fotbalul englez. Theo Corbeanu, 18 ani, un atacant central puternic (1,90 m), este văzut unul dintre tinerii de viitor ai lui Wolverhampton (locul 13 în Premier League).

El evoluează pentru echipa secundă a „lupilor”, dar se antrenează cu prima echipă, unde a prins deja lotul formației lui Nuno Espirito Santo în 6 meciuri, fără a apuca să debuteze.



Gol în 4 minute



Doar că oficialii FRF nu l-au convins pe Corbeanu să evolueze și pentru prima reprezentativă, cu toate că Theo a evoluat pentru selecționatele tricolore Under 16 și Under 17.

Vineri a debutat pentru reprezentativa Canadei și a înscris un gol în meciul cu Bermuda (5-1), în preliminariile pentru Cupa Mondială, zona Americii Centrale. Tânărul a intrat în minutul 77 și a punctat după alte patru minute.

România a pierdut un tânăr de viitor, care avea 13 meciuri și două goluri pentru selecționatele de juniori ale țării noastre.



Cu ajutorul fratelui mai mare



Theo Corbeanu în tricoul naționalei de juniori | Foto: Instagram

Corbeanu este născut în Țara Frunzei de Arțar, la Burlington, Ontario, dar părinții săi sunt români. În urmă cu 3 ani, pe când îmbrăca tricoul tricolorilor la juniori, Theo avea gânduri mari în ceea ce privește România, afirmând că visează să reprezinte stindardul tricolor la Campionatul Mondial.

„Fratele meu mai mare a făcut un video cu fazele mele și am intrat în contact cu departamentul de scouting al Federației din România. După câteva luni am fost selectat la naționala U16 pentru două amicale cu Irlanda. Ca orice jucător, visez să câștig Cupa Mondială pentru țara mea. E greu de spus când voi debuta la naționala mare a României, dar cu muncă și ambiție orice e posibil”, a mărturisit Corbeanu pentru tackle.ro, la puțină vreme după ce a semnat cu Wolverhampton.



„Am simțit că este un lucru corect”



În urmă cu nici jumătate de an, Theo a luat decizia de a reprezenta Canada și-și dorește să reprezinte această țară la Cupa Mondială din 2026, pe care canadienii o vor găzdui alături de Mexic și Statele Unite ale Americii.

„Am reprezentat România la juniori. Nu am făcut-o pentru Canada, nu am fost selectat pentru echipa U15. Am ales Canada acum, după câţiva ani, pentru că am simţit că este un lucru corect în acest moment, deoarece are o generaţie foarte promiţătoare de jucători. Mai ales cu toată emoţia de a găzdui Cupa Mondială din 2026. Am crezut că pot face parte din această aventură. Asta m-a motivat şi m-a inspirat. Mi-am dorit întotdeauna să joc pentru Canada, dar, aşa cum am spus, cu câţiva ani în urmă nu am fost selectat”, a spus Corbeanu, într-un interviu pentru 101greatgoals.com.



Alți doi jucători pierduți



Corbeanu continuă lista jucătorilor cu părinți români, dar care nu reprezintă steagul tricolor:

Atacantul Karim Adeyemi, 18 ani, cu tată nigerian și mamă româncă, evoluează la Salzburg și joacă pentru juniorii Germaniei.

Fundașul Flavius Daniliuc, 19 ani, cu părinți români, îmbracă tricoul celor de la Nice, dar reprezintă Austria, el născându-se la Viena.

Citeşte şi:

Oscar De La Hoya revine în ring la 48 de ani, după ce se retrăsese din box în 2008

Săritorul cu schiurile norvegian Daniel Andre Tande, plasat în comă artificială după o căzătură groaznică

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro Aurel Pădureanu a făcut mare SCANDAL la înmormântarea Corneliei Catanga: ”Să mă împuște cu poliția”

Observatornews.ro O profesoară de 40 de ani a răpit un nou-născut din maternitate și a fugit cu el acasă într-o pungă de plastic, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 27 martie 2021. Peștii s-ar putea să treacă prin câteva momente mai neplăcute, dar va fi bine

Știrileprotv.ro „Doar persoanele vaccinate vor mai putea zbura”. Cine a făcut anunțul

Telekomsport Atroce! Nadia Comaneci a fost bătută şi umilită până la "hemoragie nazală". Primele informaţii din raport