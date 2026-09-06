Duminică, Bianca-Camelia Ifteni a dat tonul victoriilor, adjudecându-și aurul la proba de schif simplu feminin, după o cursă dominată de la început până la final. Performanța sa a fost completată de alte reușite ale echipajelor tricolore.

În proba de dublu rame feminin (BW2-), Iulica-Maria Ursu și Andreea Petras au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, învingând echipele din Lituania și Franța, cu un timp de 7.56.20.

La rândul lor, Cosmin Iulian Pleșescu, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc și Leontin Nuțescu au cucerit medalia de aur la patru rame masculin (BM4-), terminând cursa în 6.25.49, înaintea echipajelor din Danemarca și Polonia.

O altă victorie remarcabilă a venit în proba de patru rame feminin (BW4-), unde echipajul format din Andreea Bianca Marin, Mădălina-Dumitra Ursaciuc, Iuliana Irina Cantoriu și Iuliana Isabela Boldea a încheiat pe primul loc cu timpul de 7.18.11, surclasând Austria și Germania.

Tot la feminin, echipa de patru vâsle (BW4x), compusă din Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodora Biță și Daria-Elena Maximiuc, a triumfat cu un timp de 7.09.40, în fața Elveției și a echipajului AIN.

Performanțele nu s-au oprit aici. Echipajul de 8+1 masculin (BM8+), format din Antonel Avăcăriței, Andrei Perdei, Patrick Francisc Sebestyen, Sebastian Alexandru Tașcă, Nicolae Răzvan Stoian, Sergiu Anfimov, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu și Maria-Antonia Iancu, a obținut o victorie categorică în fața Cehiei și Italiei, cu timpul de 6.06.92.

De asemenea, echipa de 8+1 feminin (BW8+), formată din Marina Ariana Balint, Andreea Petras, Beatrice Piseru, Georgiana Blănariu, Stejara Olariu, Bianca-Elena Drăghici, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincăi și Irina Lucia Andreea Despa, a terminat cursa în 6.48.93, devansând echipele din Italia și AIN.

Singura medalie de argint a României a fost câștigată la dublu rame masculin (BM2-) de către Mateus-Simion Cozminciuc și Fabrizio-Alexandru Scripcariu, care au terminat pe locul al doilea, după Grecia, cu timpul de 6.58.44, devansând echipa Franței.

Cu șase medalii de aur și una de argint, România demonstrează încă o dată că rămâne o forță dominantă în canotajul european.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE