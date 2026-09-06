AfD a câștigat categoric alegerile din Saxonia-Anhalt, cu cel mult 44,5%, sau aproximativ 25% la sută peste conservatorii din CDU, potrivit exit-poll-urilor. „Am scris istorie”, s-a felicitat imediat Ulrich Siegmund.

Tânărul politician a provocat o înfrângere răsunătoare partidului cancelarului Friedrich Merz, omul care a promis să frâneze ascensiunea AfD pe scena politică.

Exploatând nostalgia față de fosta Republică Democrată Germană (RDG) care se resimte în Saxonia-Anhalt și investind masiv în rețelele de socializare, jovialul și dinamicul Ulrich Siegmund a atras atât tinerii, cât și pensionarii din acest land îmbătrânit, sărac și mic pentru nivelul Germaniei, cu 2,1 milioane de locuitori.

În timpul campaniei, el a promis înăsprirea politicilor din domeniul migrației, a pledat pentru legături mai strânse cu Rusia, care poartă război împotriva Ucrainei și caută să distrugă NATO și UE, și a militat pentru o ruptură cu moștenirea politică și culturală a Germaniei postbelice, fondată pe căința pentru nazism.

„Cel mai periculos om din Germania”

„De ce vom face istorie într-un fel sau altul? Pentru că, într-un fel sau altul, vom obține un rezultat bun, ceea ce va duce, desigur, la o remodelare a peisajului politic din Germania”, a declarat Siegmund în fața a aproximativ o sută de susținători după ce a votat duminică dimineață în pitorescul orășel Tangermünde, unde s-a născut și a copilărit.

În ultimele luni, acest politician cu un discurs provocator și cu peste 500.000 de urmăritori pe Instagram a străbătut regiunea sa natală, făcând selfie-uri și dând autografe pe căni și tricouri inscripționate cu imaginea sa.

S-a plimbat cu un moped care aduce aminte de RDG, a făcut jogging, s-a dus la toate festivalurile sătești, a mâncat cârnați alături de oameni și s-a jucat cu copii în castele gonflabile. Practic, a fost primit ca o vedetă rock peste tot pe unde s-a plimbat.

Numit pe prima pagină a prestigioasei publicații săptămânale Der Spiegel drept „Cel mai periculos om din Germania”, Ulrich Siegmund a răspuns pe Instagram semnând exemplare din revistă pentru susținătorii săi.

„Un bun prieten”

Susținătorii săi sunt entuziasmați. „E ca un bun prieten”, a declarat recent pentru AFP un participant în vârstă de 19 ani la unul dintre evenimentele lui Siegmund.

„Este cu adevărat foarte bun și apropiat de oamenii obișnuiți. Merge la oameni, le dă tuturor o voce sau îi ascultă, iar ceea ce face este cu adevărat impresionant”, a declarat pentru AFP Peter Harmuth, un lucrător la întreținere în vârstă de 56 de ani din Tangermünde.

După o perioadă de ucenicie în vânzări și studii de psihologie economică și administrarea afacerilor, Ulrich Siegmund a fondat o companie la Berlin specializată în comercializarea de parfumuri ambientale, înainte de a se întoarce în Saxonia-Anhalt, landul său natal.

Născut la trei săptămâni după reunificarea Germaniei, în 1990, a fost martor la idealizarea crescândă a Germaniei de Est în rândul concetățenilor săi din Est, care uneori flutură fostul steag al Germaniei comuniste.

Un sentiment de „Ostalgie” (nostalgie pentru Germania de Est) pe care Siegmund știe să-l exploateze, valorificând sentimentele de nedreptate din rândul alegătorilor săi, care se consideră dezavantajați în comparație cu compatrioții lor din Germania de Vest și cu imigranții.

Duminică, Ulrich Siegmund a venit la secția de votare împreună cu soția sa, Julia, pe un moped Simson albastru deschis, un simbol al identității est-germane.

Fost membru al partidului conservator timp de șase ani, Ulrich Siegmund s-a alăturat AfD în 2014, la un an de la înființarea acestui partid care s-a făcut cunoscut cu un discurs radical împotriva imigranților.

Interzicerea radiodifuziunii publice și dezincriminarea Germaniei naziste

Provocatorul Siegmung și-a declarat intenția de a-i expulza din Saxonia-Anhalt pe imigranții fără acte „încă din primul minut” de la preluarea mandatului.

Acest pasionat de rețelele de socializarea dorește, de asemenea, interzică radiodifuziunea publică în landul său sub pretextul că ar fi părtinitoare.

Susținător public al familiei tradiționale, el promite să interzică steagul curcubeu și să arboreze cu mândrie steagul național în instituțiile publice și în școli.

Întrucât educația intră sub jurisdicția landurilor, își propune să schimbe programele de istorie, pe care le consideră prea concentrate pe învinovățirea Germaniei naziste. Potrivit Der Spiegel, unii dintre asociații lui Siegmund au avut legături strânse cu mișcarea neonazistă.

El se numără, de asemenea, printre membrii AfD care au participat la o întâlnire la Potsdam, în noiembrie 2023, în cadrul căreia s-a discutat un plan de expulzare în masă a imigranților și a „germanilor de origine străină”.

Potrivit revistei săptămânale Spiegel, ambițiile lui Ulrich Siegmund depășesc Saxonia-Anhalt. Întrebat pe aceast temă, el a oferit un răspuns lesne de înțeles: „Cine știe ce ne rezervă viitorul?”

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