Componența delegației României

Biatlon (Sat Olimpic Anterselva):

6 sportivi: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Echipa tehnică: Gheorghe Stoian (antrenor principal), Sorin Gîrbacea, Cristian Moșoiu, Vasile Gheorghe

Bob (Sat Olimpic Cortina):

4 sportivi titulari: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea

1 rezervă: Andrei Nica

Echipa tehnică: Iulian Păcioianu (antrenor principal), Dorin Grigore

Patinaj artistic (Sat Olimpic Milano):

Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie (Sat Olimpic Cortina):

7 sportivi: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban

Echipa tehnică: Alexandru Comșa (antrenor principal), Radu Eugen

Sărituri cu schiurile (Sat Olimpic Predazzo):

4 sportivi: Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Echipa tehnică: Florin Spulber (antrenor principal), Adrian Comănescu

Schi alpin (Sat Olimpic Cortina/Bormio):

2 sportivi: Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu

Echipa tehnică: Luigi Rossi (feminin), Andrei Burchiu (masculin)

Schi fond (Sat Olimpic Predazzo):

3 sportivi: Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Echipa tehnică: Ioan Lungociu (antrenor principal), Ioan Poponeci

Snowboard (Sat Olimpic Livigno):

2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Echipa tehnică: Kinda Geza (antrenor principal), Zoltan Reisz

Purtătorii de drapel

România a desemnat șapte purtători de drapel pentru ceremoniile de deschidere, organizate pentru prima dată în patru locații:

Milano: Julia Sauter (patinaj artistic)

Livigno: Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin)

Predazzo: Daniela Toth (sărituri cu schiurile) și Paul Pepene (schi fond)

Cortina: Raluca Strămăturaru (sanie) și Mihai Tentea (bob)

România își propune să își depășească performanțele anterioare

România a avut la Beijing 2022 doar 21 de sportivi, iar cea mai numeroasă delegație trimisă la Jocurile Olimpice de iarnă a fost în 1980, la Lake Placid, cu 35 de participanți. În total, România a câștigat o singură medalie la aceste competiții, bronzul obținut de Ion Panțuru și Nicolae Neagoe în proba de bob-2, la Grenoble 1968.

La Milano Cortina 2026, peste 3.500 de sportivi din 93 de țări se vor întrece pentru 195 de medalii în 16 discipline. Ceremonia principală de deschidere va avea loc la Milano și va fi transmisă global, alături de cele trei ceremonii secundare, desfășurate la Cortina, Livigno și Predazzo.

„Participarea noastră la Milano Cortina 2026 este un pas important pentru sporturile de iarnă din România”, au declarat oficialii COSR pentru GSP.

