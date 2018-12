Romanticul Rotariu, cerere în căsătorie ca-n filme

O cameră plină cu petale de trandafiri roșii, luminată romantic de candele și în centrul ei o uriașă inimă formată din trandafiri. Pe masă, un mesaj luminos și ferm: Marry me'. Probabil, nu mai are nevoie de nici o traducere, astfel a ales Dorin Rotariu s-o ceară în căsătorie pe Ariana Floris, cu care se cunoaște de 3 ani.

Fotbalistul romantic a lucrat minuțios pentru momentul care-i va marca întreaga viață, așa cum s-a confesat. A ales un hotel exclusivist din Londra, Shangri La, iar de la etajul 52 al camerei care a costat 1.000 de euro pe noapte se pot vedea principalele atracții ale metropolei.

„Tu ești și vei fi mereu cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Te iubesc”, a subliniat fotbalistul de 23 de ani pe Instagram în alegerea Arianei Floris ca parteneră de viață. Internaționalul de la AZ Alkmaar a fost atât de mândru de tabloul romantic creat încât a postat fotografia și un video în social media. La vară urmează nunta.