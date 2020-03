De Mihai Toma,

”Ca să vă ţin la curent, pierderea gustului şi mirosului sunt cu siguranţă unele dintre simptome, nu am putut să miros nimic de patru zile. Am mai păţit cineva asta?”, a scris pivotul de 2.16 metri, pe Twitter.

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, havent been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing? — Rudy Gobert (@rudygobert27) March 22, 2020

În ultimele zile, virusologi din SUA, Germania și Franța au confirmat că, în cazuri rare, aceste simptome ar putea apărea asociate noul tip de virus, chiar și fără prezența celor comune, cum ar fi febră, tuse, lipsa de respirație.

Al doilea caz de coronavirus în NBA: Donovan Mitchell, colegul lui Rudy Gobert, pacientul ”zero” de la Utah Jazz. ”E furios pe inconștiența francezului”.

Donație de 500.000 $

Știind că a făcut glume de prost gust pe tema coronavirusului, Gobert a anunțat că va dona peste 500.000 de dolari pentru toată lumea care lucrează la arena echipei din Utah, dar și pentru lupta împotriva COVID-19 din Utah, Oklahoma și Franța.

NBA a suspendat întregul sezon pentru o perioadă nedeterminată, după ce baschetbalist de la Utah Jazz a fost depistat cu coronavirus.

Ce jucători din NBA au fost diagnosticați

Utah Jazz : Rudy Gobert, Donovan Mitchell.

: Rudy Gobert, Donovan Mitchell. Brooklin Net s: Kevin Durant și alți trei jucători ale căror nume nu au fost anunțate

s: Kevin Durant și alți trei jucători ale căror nume nu au fost anunțate Detroit Piston s: Christian Wood

s: Christian Wood Boston Celtic s: Markus Smart

s: Markus Smart LA Lakers : doi jucători nenominalizați

: doi jucători nenominalizați Philadelphia 76ers și Denver Nuggets au anunțat, de asemenea, cazuri de contaminare.

