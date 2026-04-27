Performanță istorică pe străzile Londrei

În vârstă de 31 de ani, Sabastian Sawe a depășit cu mult recordul mondial precedent, de 2.00:35, deținut de compatriotul său Kelvin Kiptum.

„Mă simt bine, sunt atât de fericit. Este o zi de neuitat. Am arătat că nimic nu este imposibil”, a declarat Sawe imediat după cursă.

Performanța sa este considerată una legendară, comparabilă cu realizările istorice ale lui Sir Roger Bannister, care a alergat pentru prima dată o milă în mai puțin de patru minute în 1954, sau cu recordul mondial la 100 de metri al lui Usain Bolt, de 9,58 secunde.

Un maraton al recordurilor

Maratonul de la Londra din 2026 nu a fost doar scena triumfului lui Sawe. Alți doi alergători au reușit, de asemenea, să termine cursa sub timpul record anterior al lui Kiptum. Etiopianul Yomif Kejelcha a încheiat cursa în 1.59:41, fiind la doar 11 secunde distanță de Sawe, în timp ce ugandezul Jacob Kiplimo a terminat cu timpul de 2.00:28.

Aceste performanțe sunt cu atât mai remarcabile cu cât Londra nu este considerată una dintre cele mai rapide trasee de maraton, precum cele din Berlin sau Chicago. Cu toate acestea, străzile capitalei britanice s-au transformat într-o pistă de neuitat pentru istoria atletismului mondial.

„Asasinul tăcut” care a rescris istoria maratonului

Supranumit „asasinul tăcut” de colegii săi din tabăra de antrenament din Kapsabet, Sawe este cunoscut pentru natura sa tăcută și concentrarea sa pe performanța sportivă. În pregătirea pentru această cursă, el a beneficiat de sprijinul echipei sale și de noile pantofi sport Adidas Adios Pro 3, cei mai ușori din istorie, cântărind doar 97 de grame.

Strategia sa a fost una bine pusă la punct, iar rezultatele s-au văzut pe parcursul cursei. Prima jumătate a fost parcursă în 60 de minute și 29 de secunde, un timp rapid, dar nu excepțional. Însă între kilometrii 30 și 35, Sawe și Kejelcha au alergat segmentul de 5 kilometri în doar 13 minute și 54 de secunde, iar următorii 5 kilometri, între kilometrii 35 și 40, au fost parcurși într-un incredibil 13.42, cu două secunde mai rapid decât recordul mondial de 5 kilometri la parkrun.

„Înainte de 41 de kilometri, mă bucur, sunt relaxat”, a spus Kejelcha, care a cedat în fața efortului uriaș pe ultima parte a cursei. „Exact la 41 de kilometri, corpul meu s-a oprit. Am încercat să împing, dar picioarele mele erau epuizate.”

După această performanță unică, Sawe nu doar că a câștigat admirația lumii atletismului, dar a fost răsplătit și financiar. Potrivit unor surse citate de The Guardian, câștigul său total din această victorie, incluzând premiile în bani, taxa de participare și bonusurile pentru recordul mondial, se ridică la peste 1 milion de dolari.

Un nou standard în atletism

Recordul stabilit de Sawe depășește cu 10 secunde chiar și timpul neoficial al lui Eliud Kipchoge, care a alergat 26,2 mile în 1.59:40 în cadrul proiectului INEOS 1.59 din 2019, desfășurat la Viena în condiții stricte de laborator. Aceasta adaugă o greutate suplimentară realizării lui Sawe, care a reușit acest timp pe un traseu oficial, fără ajustări artificiale.

Pe lângă această performanță istorică în competiția masculină, cursa feminină de la Londra a adus și ea o performanță remarcabilă: etiopianca Tigst Assefa și-a apărat cu succes titlul, demonstrându-și din nou clasa și talentul.

