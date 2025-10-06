Potrivit anunțului făcut de clubul craiovean, jucătorul a suferit o leziune severă la nivelul cervical, care i-a afectat măduva spinării, existând riscul ca acesta să rămână paralizat.

„Suntem alături de tine, Sami! Fostul nostru jucător, Samuel Asamoah, a suferit o accidentare gravă în timpul unui meci din Liga Chineză. A suferit o leziune puternică în zona cervicală ce i-a afectat măduva spinării și riscă să rămână paralizat. FCU 1948 îi dorește însănătoșire grabnică!”, a transmis clubul pe pagina oficială de Facebook.

Incidentul s-a produs în partida pierdută de echipa sa, Guangxi Pingguo Haliao, cu scorul de 1-2, în fața formației Chongqing Tongliang Dragon, în cadrul ligii secunde din China.

Asamoah a jucat pentru FCU Craiova 1948 între 2021 și 2024, perioadă în care a bifat 81 de meciuri, oferind șase pase decisive și marcând un gol.

De-a lungul carierei, mijlocașul togolez a mai evoluat pentru ASPIRE Academy, Eupen, Leuven și Sint-Truiden.

