După șapte victorii, un egal și două înfrângeri, echipa națională a României se califica la Campionatul Mondial din Statele Unite, de pe primul loc din grupă.

Așa am ajuns pe „Rose Bowl” cu aproape 92.000 de spectatori în tribune. 3-1 în meciul cu Columbia și un gol antologic al lui Gică Hagi.

3 minute bifate la Mondialul din 1994

A urmat apoi partida contra Elveției, care s-a jucat pe „Pontiac Silverdome” cu 62.000 de fani.

Jean Vlădoiu a început meciul ca rezervă, dar a fost trimis pe teren de Anghel Iordănescu în minutul 71, în locul lui Ilie Dumitrescu. Dar experiența sa la turneul final a durat fix trei minute, fiind eliminat.

„Am intrat la 3-1 pentru elvețieni, nici n-am atins-o până s-a făcut 4-1. Am făcut o alunecare și am băgat piciorul sus. Era de «roșu». Chiar dacă nu l-am lovit foarte tare, atacul se vede criminal! Foarte dur, dar nu l-am atins cine știe ce. Din dorința de a face ceva, nu aveam nici experiență. La 4-1 nu mai bagi alunecare să lași echipa în zece oameni”, și-a amintit Vlădoiu la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

„Altul în situația mea s-ar fi lăsat”

Eliminarea l-a costat mult: după ultimul meci din grupă, cel cu Statele Unite a fost trimis acasă. De unul singur.

„Era la modă să fie trimis cineva acasă. Germania l-a trimis pe Effenberg pentru gesturile obscene către tribună, pe Maradona l-au prins dopat și-am mai fost eu, un no-name. A fost un moment greu pentru mine. Toată lumea mă înjura când am ajuns acasă. Altul în situația mea s-ar fi lăsat”, spune fostul internațional.

„M-am simțit îngenuncheat, criticat, înjurat”, dezvăluie acum, după aproape trei decenii. Spunând că „nu eram un mare fotbalist, ci doar o rezervă a acestor jucători fabuloși pe care i-am avut”.

Amendă de 35.000 de euro

Doar că gestul său i-a adus o amendă-record pentru acei ani.

„Pe lângă plecarea acasă, mi s-au tăiat 35.000 de dolari! Atât au luat cei care n-au jucat deloc. OK, am greșit, am luat un cartonaș roșu, sunt de acord să primesc o amendă… Cu 5.000 de euro eu mi-am luat o garsonieră la Lujerului când eram la Rapid. Mi-au dat amendă șapte garsoniere”, spune Vlădoiu.

Care dezvăluie că „banii intraseră în contul meu, dar mi i-au retras cei de la Federației” și că „niciodată nu l-am întrebat pe Anghel Iordănescu sau pe Mircea Sandu de ce au procedat astfel cu mine”.

Iordănescu era selecționerul echipei naționale, iar Mircea Sandu, președintele Federației.

