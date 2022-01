Sandra Izbașa i-a povestit lui Denise Rifai: „Prima oară m-am îndrăgostit la 30 de ani. M-a învățat și să gătesc”

Sandra Izbașa, 31 de ani, și Răzvan Bănică, 29 de ani, s-au căsătorit în iulie 2021, iar relația dintre ei este foarte puternică. Multipla campioană la Mondiale, Europene și Jocurile Olimpice a avut o adevărată declarație de dragoste publică la adresa actorului, jumătatea vieții sale.

N-a avut timp de relații, ci de medalii

În cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, fosta gimnastă nu a ascuns ceea ce simte pentru bărbatul ei. Pur și simplu s-a destăinuit: ”Prima oară m-am îndrăgostit la 30 de ani. N-am avut timp de relații, nu poți să faci două lucruri bine, în același timp. M-am axat pe sportul de mare performanță. Eu am ieșit din sportul de performanță la 24 de ani, n-am avut o copilărie, apoi am avut câteva relații din care am învățat. Și da, m-am îndrăgostit la 30 de ani și m-am și căsătorit”.

”El le are pe toate”

Răzvan Bănică nu doar că o completează, dar o și învață să gătească. Sandra a explicat cum a cucerit-o actorul, nepotul lui Ștefan Bănică junior: ”Cu tot ceea ce este el, inteligent, carismatic, modul în care comunicăm, empatia, devotamentul, suntem făcuți unul pentru celălalt. M-a atras foarte mult cu inteligența lui. Are un simț al umorului cu care m-a cucerit. Nu pot spune că a fost dragoste la prima vedere, mi-era teamă de așa ceva, dar după câteva întâlniri mi-am dat seama că ne completăm, că formăm un cuplu perfect. Mulțumesc lui Dumnezeu că tot ceea ce mi-am scris eu cândva într-un oracol, cu doi ani înainte să apară Răzvan în viața mea, s-a împlinit. El le are pe toate”.

Soțul e priceput în bucătărie

Multipla campioană a recunoscut că e pricepută în bucătărie doar la prepararea sumară a micului dejun: ”Ouă ochiuri amestecate cu pâine, am mai făcut un pandișpan pentru Răzvan. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că știe să gătească, am mai învățat și eu de la el. Pastele ”mi amore” gătite de el m-au cucerit. E de prețuit, nu de apreciat!”.

