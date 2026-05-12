Preşedintele Poloniei va fi primit la ora 17.00 în Holul de Onoare de la Palatul Cotroceni de către preşedintele Nicuşor Dan, apoi cei doi vor avea discuții private, urmate de declaraţii de presă comune, a anunțat Administrația Prezidențială.

La ora 19.00, Palatul Cotroceni va găzdui o cină de lucru cu Nawrocki, dar şi cu Secretarul General NATO, Mark Rutte.

Tot astăzi, 12 mai, la Bucureşti ajunge şi preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, care va fi primit la Palatul Cotroceni la ora 13.00.

Programul de azi de la Cotroceni

Reamintim că Nicușor Dan găzduiește mâine, 13 mai, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice. Evenimentul va fi coprezidat alături de preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, sub tema generală „Delivering More for Transatlantic Security”. Printre invitați se numără și Secretarul General NATO, Mark Rutte.

Libertatea a scris ieri, 11 mai, că Olena Zelenska vine în România pe 13 mai, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, și că se va întâlni cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.

