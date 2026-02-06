A treia oară la Olimpiadă

Juliane Seyfarth participă pentru a treia oară la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, desfășurate între 6 și 22 februarie 2026, la Milano și Cortina dAmpezzo.

În vârstă de 35 de ani, Seyfarth este cea mai experimentată sportivă din delegația germană și a atras atenția nu doar prin performanțele sale sportive, ci și prin prezența sa în reviste pentru adulți și pe platforme online.

Și în „Cei 30 mai frumoși sportivi olimpici”, ediția specială Playboy Germania

În 2021, Seyfarth a pozat pentru ediția din martie a revistei „Playboy”, iar în prezent apare pe coperta unui număr special al revistei, intitulat„Cei 30 mai frumoși sportivi olimpici”.

Sportiva oferă momente intime și pe un cont secundar de Instagram, „Nayeli Rose”, unde se prezintă într-un mod mai artistic și „mai îndrăzneț”.

View this post on Instagram A post shared by NAYELI 🦋 (@nayeli_rose_) Am separat aceste activități, alegând un nume de artist. În lumea săriturilor cu schiurile, sunt cunoscută ca Juliane, iar ceea ce fac în afara sportului merită o scenă separată.

Pe lângă Instagram, Seyfarth este activă și pe platforma„”BestFans”, unde publică fotografii artistice. Spre deosebire de alți sportivi precum Lisa Buckwitz sau Georg Fleischhauer, care folosesc platforma „OnlyFans” pentru a strânge fonduri pentru sportul lor, Seyfarth subliniază că activitatea ei este pur artistică: „Nu are nicio legătură cu sportul, este pur și simplu arta mea”.

„Primesc zilnic multe mesaje frumoase”

Cu peste 58.500 de urmăritori pe acest cont, Seyfarth se bucură de aprecieri constante, în special din partea femeilor: „Primesc zilnic multe mesaje frumoase. Comentariile bărbaților sunt drăguțe, dar femeile văd mai mult arta din spatele imaginilor. Complimentele lor sunt mai speciale”.

Juliane Seyfarth a declarat că unele femei își găsesc inspirația în fotografiile ei, replicând anumite imagini sau invitând-o să colaboreze pentru sesiuni foto comune.

Pe lângă pasiunea pentru fotografie, Seyfarth se concentrează pe performanța sportivă. Deși nu a obținut încă un podium în acest sezon, este optimistă înaintea competițiilor programate pe 10 și 15 februarie.

În trecut, Juliane a concurat și la etapa de Cupă Mondială de la Râșnov

„Este pentru prima dată când sărim pe trambulina mare la Olimpiadă”

Ea așteaptă cu nerăbdare să concureze pe trambulina mare, o premieră pentru femei la Jocurile Olimpice: „Este pentru prima dată când sărim pe trambulina mare la Olimpiadă. Iubesc această probă”.

Sportiva consideră că egalitatea în programul competițional între femei și bărbați aduce un progres important și exclude ideea retragerii din sport:: „Acum începem să obținem ceea ce am luptat ani, inclusiv Turneul celor 4 trambuline”.

Cine e favorita fanilor?

Juliane Seyfarth se „bate” cu schioara veterana Lindsey Vonn pentru inimile fanilor., care intenționează să concureze în cursa de coborâre de duminică deși are ligamentele încrucișate rupte.

Veterana de 41 de ani muncește din greu pentru a se recupera. A postat pe Instagram un antrenament intens pentru genunchi. Purtând o genunchiera, execută diverse exerciții cu forță reală, inclusiv sărituri și genuflexiuni cu haltera. Totul sugerează că filmările sunt recente.

O prezență constantă în paginile revistelor glossy, Lindsey și-a delectat anterior fanii cu 10 poze fierbinți, unele de acum un deceniu.

