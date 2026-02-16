Deși parcursul său către marea finală fusese impecabil, Daniel Tschofenig (23 de ani) a pierdut orice șansă la podiumul olimpic din cauza unei nereguli la echipament. O simplă eroare de conformitate a fost suficientă pentru a anula toate eforturile depuse de săritorul austriac până în acel punct.

S-a constatat că Tschofenig purta ghete cu patru milimetri mai mari decât cele permise de regulament.

„Am folosit încălţări noi la antrenament, de care, apropo, nu am fost foarte mulţumit, dar le-am păstrat. Din păcate, am fost naiv şi nu le-am măsurat. Extrem de prost din partea mea, era atât de mult stres. Dar regulile sunt reguli”, a spus Tschofenig.

Statutul de campion al Cupei Mondiale din 2025 nu l-a scutit pe Tschofenig de rigorile regulamentului; austriacul a fost descalificat pe loc, oferindu-i astfel o șansă nesperată slovacului Hektor Kapustik, care i-a preluat poziția.

Duminică, o eroare de doar un centimetru a costat-o scump pe Annika Belshaw. Săritoarea americană în vârstă de 23 de ani a fost eliminată din proba individuală feminină de la trambulina mare, echipamentul său fiind găsit neconform în urma măsurătorilor oficiale.

CIO (Comitetul Internațional Olimpic) l-a descalificat pe sportivul ucrainean Vladislav Heraskevych, purtătorul de drapel al Ucrainei, din competiția olimpică de skeleton, pe 12 februarie 2026, invocând articolul 50 din Carta Olimpică, care interzice propaganda politică la Jocurile Olimpice. Decizia a venit după ce sportivul a refuzat să renunțe la casca sa personalizată, ce omagia compatrioții ucraineni uciși în război, relatează France Info.



