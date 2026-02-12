Regulile olimpice și limita exprimării sportivilor

Conform CIO, Heraskevych a putut folosi casca în timpul antrenamentelor și în zona mixtă, dar nu i s-a permis să o poarte în timpul competiției oficiale.

„Această decizie vine în urma refuzului său de a respecta directivele CIO privind libertatea de exprimare a sportivilor”, se arată într-un comunicat al Comitetului publicat pe site-ul X. Organismul explică faptul că regulile au fost stabilite în urma unei consultări globale cu 3.500 de sportivi în 2021.

CIO a susținut că a încercat să găsească o soluție de compromis, inclusiv propunerea ca Heraskevych să poarte o banderolă neagră în semn de doliu. „Am fost absolut hotărâți ca domnul Heraskevych să participe la competiții”, a declarat Comitetul, menționând multiple discuții cu sportivul, inclusiv o întâlnire cu președinta CIO, Kirsty Coventry, în dimineața zilei de joi. „Ideea esențială în această chestiune nu constă în mesajul în sine, ci în locul în care a dorit să-l exprime.”

Gest de omagiu care a dus la descalificare

Sportivul a refuzat orice compromis, declarând marți: „Cred sincer că, dacă suntem aici astăzi, dacă ne putem bucura de sport și de Jocurile Olimpice, este și datorită sacrificiului lor. Și cred că merită să fie aici alături de mine astăzi și merită, de asemenea, să fie alături de mine în ziua competiției. Dacă CIO îi trădează pe acești sportivi, eu nu îi voi trăda.”

Casca sa includea portrete ale sportivilor ucraineni căzuți în luptă, inclusiv Dmitro Șarpar, patinator artistic ucis lângă Bahmut, și Evhen Malișev, biatlonist de 19 ani ucis lângă Harkov. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat inițiativa sportivului pe Telegram: „Pe casca sa sunt afișate portretele sportivilor noștri care au fost uciși de Rusia… Aceasta este o formă de respect pentru sacrificiul lor.”

După descalificare, Heraskevych a postat pe contul său X: „Aceasta este prețul demnității noastre.” Decizia CIO a stârnit ecouri, punând în discuție limitele impuse libertății de exprimare în contextul olimpic.

Ucraineanca Olena Smaha, 26 de ani, și-a exprimat sprijinul pentru colegul său Vladislav Heraskevici (skeleton), căruia Comitetul Olimpic Internațional (CIO) să poarte, la Jocurile Olimpice din 2026, o cască cu imagini ale sportivilor uciși de ruși. Sportiva de la sanie a purtat mănuși cu inscripția „Memoria nu este o încălcare” pentru a atrage atenția asupra deciziei.

Delegația României a obținut, miercuri seară, cel mai bun rezultat de până acum la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. Echipajul feminin de sanie dublu, format din experimentata Raluca Strămăturaru și debutanta Carmen Manolescu, s-a clasat pe locul 9, menținând tricolorul în elita primelor zece națiuni ale acestei discipline.

