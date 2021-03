Fost campion mondial de zbor cu schiurile și aurul olimpic în proba pe echipe, în 2018, Tande s-a dezechilibrat în zbor și s-a prăbușit.

Imaginile nu sunt pentru cei slabi de inimă. Tande își pierde controlul schiului din stânga, lovește burta pistei cu peste 100 km/ h și apoi alunecă până la locul de aterizare.

Daniel-Andre Tande horrible fall at skiflying competition in Planica.

Tande's medical condition is stable. He was transported to the Ljubljana Medical Center for further tests and treatment.

Wish him a speedy recovery?#sport #skijumpingfamily #skijumping pic.twitter.com/6ntWy0PA8I — [email protected] (@WADA_WTF) March 25, 2021

Medicii i-au acordat primele îngrijiri la fața locului și, potrivit postului ZDF, Tande a fost reanimat la fața locului. Apoi nordicul a fost transportat de urgență cu un elicopter la un spital din Ljubljana.

Șeful echipei norvegiene, Clas Breede Braathen, a explicat că Tande a fost plasat în comă artificală pentru a preveni leziuni ale creierului. „Săritorul nostru este în stare stabilă”, a mai transmis oficialul, care a mulțumit serviciului medical de la Planica pentru reacția rapidă.

Pe trambulina de la Planica, punct de construcție 185 de metri, Tande a înregistrat recordul carierei, sărind 243,5 metri la un concurs din 2018. La Planica au fost stabilite 28 de recorduri mondiale de zbor cu schiurile.

În Slovenia se vor desfăşura ultimele patru etape ale stagiunii, însă „Globul de Cristal” a fost deja decernat, câştigătorul Cupei Mondiale fiind alt norvegian, Halvor Egner Granerud.

Foto: EPA

