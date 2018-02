Savio, brazilianul din naționala de futsal a României, are ruptură de ligamente. Concluziile după EURO 2018

Savio, brazilianul din naționala de futsal a României, are ruptură de ligamente. Selecționerul Robert Lupu a prezentat concluziile după EURO 2018, într-un interviu pentru frf.ro. Tricolorii nu a putut trece de faza grupelor, pierzând ambele partide din Grupa C, 1-4 cu Portugalia și 2-3 cu Ucraina.

Dezamăgirea în rândul tricolorilor a fost uriașă. Selecționerul Robert Lupu a mărturisit că nu a dormit două nopți după eșecul în fața Ucrainei. La primul turneu final ca selecționer, Robert Lupu vorbea înaintea competiției din Slovenia despre șansele României în Grupa C și recunoștea că prima noastră reprezentativă pornea cu șansa a treia. Tot atunci, Lupu promitea că naționala României va juca futsal și că, indiferent de rezultate, se va întoarce acasă cu fruntea sus.

”Nu ne-am făcut de râs”

– Cum analizați, acum, la rece, evoluția naționalei României la EURO?

– Am spus înaintea turneului final că Portugalia și Ucraina, colegele noastre de grupă, sunt favorite pentru calificarea în sferturile de finală. Mai spuneam că vom merge în Slovenia să jucăm futsal. Am văzut încă de atunci cum stau lucrurile, deși cu toții ne-am dorit și am dat totul pentru a ieși din grupă. Ne-a lipsit și norocul, atât de important în astfel de situații. Dacă există cineva care susține că România nu a jucat futsal de calitate la acest turneu final, înseamnă că minte. Am lăsat o impresie bună. Nu ne-am făcut de râs. Per ansamblu, sunt mulțumit de cum ne-am prezentat la acest Campionat European. Am demonstrat în aceste două jocuri disputate la EURO că suntem în creștere.

– Care ar fi cea mai mare dezamăgire?

– Eliminarea mea din ultimul meci, cel contra Ucrainei. În ultimele zece minute ale jocului băieții au fost nevoiți să se decurce fără mine, fără sfaturile mele.

”Am fost mai buni ca ei”

– Cum a fost cu Portugalia?

– Am ținut aproape de adversar o bună parte din meci. A venit acel gol magnific al lui Ricardinho, de 3-1, și totul s-a prăbușit. În final a fost 4-1, un rezultat mincinos. Ne-am bătut cu Portugalia, am avut curaj să scoatem și portarul. Mă și gândeam la un moment dat la un 2-3 care ne-ar fi ținut în cursă pentru calificarea în faza eliminatorie dacă, firește, făceam un egal în confruntarea cu Ucraina. Una peste alta, contra Portugaliei am făcut un meci foarte bun, toți băieții încercând să se bucure de această oportunitate.

– Ucraina?

– Ucraina e o echipă tare, care avansează aproape de fiecare dată în faza eliminatorie. Ucraina are și o finală de Campionat European. Au mulți jucători de 26-28 de ani, adică cea mai bună vârstă pentru futsal. A fost un meci în care norocul a avut un rol important. Și arbitrajul. Am fost mai buni ca ei, dar, în ciuda acestui amănunt, am pierdut. Am demonstrat că la 2-2 noi suntem cei care vrem să câștigăm meciul. Am atacat până la final. Grupa C a fost cea mai grea grupă, cu doi capi de serie. Ucraina a fost în Urna a II-a doar pentru că Slovenia, naționala țării gazdă, trebuia să fie cap de serie la tragerea la sorți.

Savio are ruptură de ligament colateral intern stâng

– Aveți să le reproșați ceva băieților?

– Nu. La sfârșitul meciului cu Ucraina am stat de vorbă cu ei. Savio, care s-a accidentat și a cărui absență s-a simțit din plin, plângea. Le-am spus tuturor că nu am ce să le reproșez, că au jucat bine, că au muncit foarte mult, că au dat totul.

– Care este diagnosticul lui Savio?

– Ruptură de ligament colateral intern stâng… Avea ceva probleme de mai multă vreme, dar acum s-a rupt. Sezonul e terminat pentru el.

„Adrian Pânzaru m-a surprins plăcut”

– Vorbeați de arbitraj.

– Probleme au fost și la meciul cu Portugalia, dar am tăcut. La partida contra Ucrainei însă nu am mai rezistat. La 2-0 pentru noi, un „aut” în favoarea noastră e dat adversarilor care reacționează și marchează. S-a continuat și la 2-2, iar atunci am explodat. I-am spus arbitrului să ne respecte munca. Îmi pare rău, repet, că i-am lăsat pe băieți singuri în ultimele zece minute ale meciului. După meci am stat din nou de vorbă cu arbitrul care m-a eliminat, dar am încheiat discuția urându-i succes mai departe.

– Aveți vreun remarcat din echipa noastră?

– Toți jucătorii m-au mulțumit. Au evoluat peste așteptări, mai ales contra Portugaliei, în ciuda scorului final. Adrian Pânzaru m-a surprins plăcut. A fost primul său turneu final, dar s-a descurcat foarte bine. E un plus pentru prima reprezentativă, un câștig.

Cristian, Ique, Wellington sunt pe lista selecționerului

– Ce ar trebui făcut în perioada următoare?

– Avem nevoie de câteva schimbări. Trebuie să facem ceea ce fac toate marile echipe, să naturalizăm 2-3 jucători, oameni care pot face diferența în duelurile „unul contra unul”, jucători de care, din păcate, nu dispunem. Avem nevoie de un pivot, de unul-doi oameni în bandă, așa cum am spus, care să facă diferența, și de unul în spate.

– Vă gândiți deja la anumiți jucători?

– Da. Îl am în vedere pe Cristian Cardenas, care evoluează acum în prima ligă din Spania, țara sa natală. A jucat în România, la Târgu Mureș. Un jucător de mare calitate. Îl știm și ne știe. Are 27 de ani și e un jucător care ne-ar putea ajuta. Apoi, Ique Ribeiro, care a jucat de asemenea în România. Are 33 de ani, dar ne poate ajuta și el într-o primă fază. Îmi place foarte mult brazilianul Wellington Da Silva, portarul de la United Galați. E tânăr, e de mulți ani în România și chiar am avea nevoie de el.

”Așteptăm și alții”

– Ce așteptări aveți de la Liga 1?

– Aștept câțiva jucători care să îi înlocuiască pe cei vechi la echipa națională. Toată lumea vorbește despre întinerirea echipei naționale, dar câți oameni au răbdare ca acest proces să se desfășoare? Vin preliminariile pentru Campionatul Mondial, competiție la care naționala României nu a fost niciodată. Pentru mine, calificarea naționalei la un Mondial e un vis și, în același timp, o prioritate. Revenind la oferta Ligii I, putem spune că avem în acest moment câțiva jucători importanți, în primul rând ca vârstă: Tonița, Cireș, Savio, Felipe Oliveira. Ar mai fi Biro, de la Odorheiu Secuiesc. Așteptăm și alții.

– Ce urmează pentru prima reprezentativă?

– Un meci de verificare, luna viitoare, cu Olanda. Cel mai probabil vom juca la Craiova.