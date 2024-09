Oświęcim este numele polonez al orașului Auschwitz, locul celui mai mare lagăr de concentrare din timpul epocii naziste. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, regimul național-socialist a ucis peste un milion de oameni, majoritatea evrei, în lagărul de concentrare și exterminare de la marginea orașului, care era ocupat de Germania. Memorialul este la doar câțiva kilometri distanță de patinoar.

La începutul jocului, fanii gazdelor din sala din Oświęcim au afișat un banner pe care scria „Bine ați venit în orașul celei mai mari crime ale voastre. Lagărele morții germane”.

Oprawa kibiców Unii Oświęcim dzisiaj na meczu z Eisbären Berlin.



''Welcome to the city of your biggest crime… GERMAN DEATH CAMPS''.



