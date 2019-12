De Petre Dobrescu,

Giovanni Bertini a jucat, de-a lungul carierei sale, la AS Roma (1969 – 1974), Arezzo (1971-1972, împrumut), Taranto (1974, împrumut), Ascoli (1974 – 1975), Fiorentina (1975 – 1976), Catania (1976 – 1980), Benevento (1980 – 1982).

După ce s-a retras, a colaborat cu mai multe televiziuni, unde a fost analist-comentator.

În 2016, el a fost diagnosticat cu SLA (Scleroză Laterală Amiotrofică), o maladie care a ucis, în ultimii ani, peste 50 de foști fotbaliști, a notat gazzetta.it.

Cei mai cunoscuți sunt Stefano Borgonovo (ex – AC Milan, ex – Fiorentina), Giuseppe Signorini (ex- Genoa).

Un studiu recent a demonstrat că rata acestei boli printre foștii fotbaliști este mai ridicată decât în rândul populației care n-a practicat acest sport. Nu se știe ce anume o provoacă, astfel că acum se cunoaște doar că există mai multe cazuri în rândurile foștilor fotbaliști.

Marcel Sabou (fost fotbalist la Poli Timișoara, Dinamo, Sporting Gijon) a fost și el diagnosticat cu această boală.

