Șeful judoului mondial, Marius Vizer, semnal pentru înlăturarea lui Cozmin Gușă de la șefia FRJ la alegerile de miercuri: „E nevoie de o schimbare”. Reacția lui Gușă

Într-un interviu acordat luni publicației Bihoreanul, Vizer lansează un atac la adresa lui Gușă, pe care îl acuză de ruperea legăturilor cu forul mondial. „Am văzut realizările enumerate de actualul președinte, din care consider că lipsește una esențială: îndepărtarea FRJ de Federația Internațională de Judo”.

Întrebat dacă nu ar fi fost nevoie de o implicare mai mare a sa în problemele judoului românesc, șeful FIJ a spus: „M-am retras la un moment dat din implicarea în judoul românesc din cauza divizării federației în grupări care țintesc mai mult interese izolate sau dezasociate de interesele și binele judoului românesc. În situația dată, nu am dorit să fiu în rol de partizan, ca să adâncesc și mai mult criza”.

În interviu, șeful FJI le cere „membrilor familiei judoului românesc să fie uniți, solidari, și curajoși”, „să respecte în mod special valorile judoului românesc, pe toți cei care i-au făcut cinste pe plan național și internațional” și „să îi reactiveze pe toți, ca odinioară, în marea familie a judoului, cu prietenie, respect și înțelepciune”.

S-a rupt de Gușă în 2019

Considerat cel mai important promotor al judoului românesc din ultimele decenii, Marius Vizer și-a anunțat în aprilie 2019 demisia din poziția de președinte onorific al FRJ, în semn de protest față de scandalurile interne, în care diferiţi conducători au fost acuzaţi de cheltuieli nejustificate, chiar devalizări de fonduri, sau că au patronat un sistem în care s-au petrecut nepotisme, nedreptăţi şi abuzuri împotriva sportivilor, aspecte relatate pe larg de Gazeta Sporturilor și Libertatea.

În scrisoarea adresată cu acel prilej lui Cozmin Gușă, șeful FIJ a acuzat „managementul eronat sau viciat al Federaţiei Române de Judo din ultimii ani”, precum și „animozităţile actuale care duc la scindarea acesteia”.

Cine candidează la șefia FRJ

Alegerile pentru următorul mandat de patru ani la conducerea FR Judo vor avea loc miercuri, 24 februarie, la Poiana Braşov, unde este programată Adunarea Generală. Pentru cea mai importantă funcţie, cea de preşedinte, sunt trei candidaţi: Cozmin Guşă (actualul preşedinte, mai cunoscut pentru activitatea politică și din mass-media), George Teşeleanu (om de afaceri, fost consul onorific al României la Ancona și președinte al clubului Pantheon din Constanța) şi Augustin Marian Paul (fost arbitru internaţional), principalele tabere conturându-se în jurul primilor doi.

În favoarea echipei lui George Teșeleanu s-au exprimat în ultimele zile mai multe voci cunoscute ale judoului românesc, precum Alina Dumitru, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Beijing Mircea Frățică, primul medaliat olimpic din istoria judo-ului românesc, Aurelian Fleisz sau Iulian Surlă, multimedaliați la judo kata, foștii campioni Alina Croitoru, Adrian Croitoru, Corina Căprioriu, Nicolae Constantin, Toma Mihalache etc.

Vizer și Gușă, relație strânsă până acum doi ani

Ruptura dintre Marius Vizer și Cozmin Gușă petrecută acum doi ani a apărut după ani buni în care cei doi au părut să fie apropiați. Realitatea TV, televiziune controlată până acum mai bine de un an de Gușă, nu rata pe vremuri niciun eveniment care avea legătură cu Vizer. Nașterea fetiței lui Vizer a fost chiar subiect de Breaking News la Realitatea TV în 2018, după cum a relatat Paginademedia.

Gușă: Copilării. Am refuzat să-l contracandidez la șefia Federației Internaționale de Judo

Contactat de Libertatea, Cozmin Gușă recunoaște cearta cu Vizer. Dar spune că este o ceartă între prieteni. Iar Vizer este „victima unei conspirații”, spune Gușă.

„Ca să nu fiu foarte serios, pot să spun că sunt niște copilării neconforme cu relația de prietenie veche pe care o avem, care recunosc că acum a intrat într-un impas. Avem o treabă interpersonală unul cu celălalt, dar care nu implică nici judo, nici Federația Română de Judo, nici Federația Internațională de Judo. Eu cred că el amestecă treburile într-un mod nepermis. Cum să riști soarta unei Federații pentru o ceartă între prieteni, care la un moment dat se va regla?”, spune Gușă.

Acesta respinge varianta în care Federația Română de Judo ar avea relații proaste cu Federația Internațională.

„Ca să glumesc serios, îi dă mâna să facă fel de fel de susțineri sau analize, este candidat unic pentru IJF și pot să spun ceva ce nu i-am spus nici lui și nici altora, la momentul alegerii candidaturilor pentru anul acesta, unii m-au rugat să îl contracandidez, dar am refuzat. Nu puteam să fac așa ceva unui român și unui prieten, chiar dacă eram certați. Relații proaste cu IJF-ul ale F.R. Judo? Exclus! Avem relații foarte bune cu IJF și el știe. Eu cu el nu avem acum o relație bună, dar asta este altceva. Și avem relații excepționale cu Uniunea Europeană de Judo, despre care el știe, cu care chiar am început un program de judo în școli”, adaugă Gușă.

Actualul președinte al FRJ crede că Vizer este ținta unei conspirații. „În concluzie, îl consider victima unei conspirații, pe care am fi pus-o la punct dacă am fi vorbit. Dar el e încăpățânat, eu sunt încăpățânat, asta este viața. De ce zic conspirație? Pentru că adevărații coordonatori ai celor din echipa pe care o susține el nu vânează altceva decât relația lui cu Vladimir Putin. Și o să îmi dea dreptate că s-a înșelat, sper să nu fie prea târziu.”







