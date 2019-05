Sepsi Sfântu Gheorghe are antrenor nou. Eugen Neagoe și-a reziliat contractul. În locul lui a fost instalat Marin Barbu

„Am acceptat oferta conducerii, iar în ultimele trei etape de campionat eu voi antrena Sepsi. Nu am niciun obiectiv impus. Mi-am propus doar să terminăm cu fruntea sus meciurile din play-off. De vineri voi conduce primul antrenament. Cu Neagoe, care am înțeles de la conducere că a reziliat angajamentul pe cale amiabilă vor pleca și secunzii săi. Eu îmi voi face un at staff. Azi antrenamentul a fost condus de secunzii lui Neagoe, dar de mâine voi trece eu la treabă”, a spus cel supranumit Magiun, pentru ediție.ro.

Clubul Sepsi a confirmat printr-un comunicat de presă rezilierea înțelegerii cu Eugen Neagoe și numirea ca interimar a lui Marin Barbu.



Eugen Neagoe a pregătit Sepsi din 14 noiembrie 2017 și mai avea contract până la 30 iunie 2020. Numele lui ”Geană” este vehiculat ca viitor antrenor al Universității Craiova.

