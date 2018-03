Internaţionalul spaniol Sergio Ramos, căpitanul echipei Real Madrid, a devenit tată pentru a treia oară, soţia sa, prezentatoarea tv Pilar Rubio, aducând pe lume un băieţel, în cursul zilei de duminică, a anunţat fotbalistul pe contul său de Twitter.

Cei doi mai au împreună încă doi băieţi, Sergio Jr (3 ani) şi Marco (2 ani). Cel de-al treilea copil al cuplului, care a venit pe lume în Duminica Floriilor la catolici (Domingo de Ramos, în spaniolă), va fi botezat Alejandro.

Con enorme alegría os presentamos a Alejandro. Ha nacido (el domingo de Ramos ??) a las 18:24h y ha pesado 3,1kg. La mamá y el pequeñajo están estupendamente. Gracias a todos. Te quiero, @PilarRubio_

We are very happy to introduce you to Alejandro.Thank you for sharing our joy pic.twitter.com/Pm3dvDDniS

— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 25, 2018