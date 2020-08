“După ce am luat în considerare toți factorii și circumstanțele excepționale în care trăim, am decis că nu voi face deplasarea la New York pentru a juca US Open. Întotdeauna am spus că voi pune sănătatea pe primul plan în decizia mea și, ca atare, prefer să rămân și să mă antrenez în Europa. Știu că USTA (n.a. – Federația Americană de tenis) și WTA au muncit din greu ca să organizeze un turneu care să se desfășoare în siguranță și doresc tuturor un turneu reușit”, este mesajul Simonei.

Absența Simonei de la US Open pune capăt unei serii de 38 de turnee de Grand Slam consecutive la care jucătoarea noastră a fost prezentă pe tabloul principal, începând cu US Open 2010, când a fost eliminată în turul 1 la New York.

La US Open, cel mai bun rezultat al Simonei Halep este semifinala din 2015 (eliminată de Pennetta), urmată de sfertul de finală din 2016 (învinsă de Serena); US Open este, astfel, singurul Slam la care Simona nu a jucat încă finala.

La unicul Slam jucat anul acesta, Australian Open, Simona a ajuns până în semifinale. Ea este deținătoarea titlului la Wimbledon, turneu anulat în 2020.

