SIMONA HALEP – MARIA SHARAPOVA 4-6, 6-1, 6-4

Simona Halep nu mai este fetița speriată care se temea de taifunul rusesc. O înfruntă cu argumente și o bate cu regularitate pe Maria Sharapova. Așa a procedat și astă-seară, în semifinala de la Roma. Pentru trofeul de mâine, cu Elina Svitolina, deținătoarea titlului. Meciul este, de fapt, reeditarea finalei de anul trecut.

Game 27 – Simona Halep face break și este în finala de mâine: 6-4.

Game 26 – Simonei nu-i tremură mâna și își face serviciu lejer. Sharapova va servi pentru a rămâne în semifinală: 5-4.

Game 25 – Sharapova revine de la 2-4 în decisiv: 4-4.

Game 24 – Sarabanda break-urilor nu se mai oprește. Și Sharapova produce unul: 4-3.

Game 23 – Break la 0 făcut de Simona: 4-2.

Game 22 – Sharapova îi ”întoarce” Simonei un alt 40-15 pe serviciul româncei. Meciul este în echilibru, lupta – teribilă: 3-2.

Game 21 – Break Simona: 3-1.

Game 20 – Halep revine de la 0-30 pe propriul serviciu și trece în față: 2-1.

Game 19 – Simona Halep și-a recuperat serviciul pierdut: 1-1.

Game 18 – Break Sharapova, revenită mai proaspătă după pauza de vestiar: 0-1.

SETUL 2

Game 17 – O ”dublă” a Mariei îi aduce setul Simonei. 39 de minute: 6-1.

Game 16 – S-a dezlănțuit galeria Simonei. Se joacă de o oră și 20 de minute: 5-1.

Game 15 – Simona dublează break-ul. Simona face semn cu degetul la cap, semn că și-a revenit mental. Asta după ce, la pauza de coaching, îi spunea lui Cahill că îi este frică să servească: 4-1.

Game 14 – Simona a avut 40-15, dar a trebuit să înfrunte minge de break. A salvat-o și s-a distanțat. Maria s-a certat cu arbitra de scaun: 3-1.

Game 13 – Sharapova rămâne aproape, cu serviciul, game ”alb”: 2-1.

Game 12 – Simona își câștigă pentru prima oră în meci serviciul. Din tribune se scandează: ”Simona, Simona”: 2-0.

Game 11 – Maria a comis a 7-a ”dublă” greșeală. Break Simona: 1-0.

SETUL 1

Game 10 – Break alb Sharapova. Sportiva din Constanța nu și-a câștigat până acum serviciul. 47 de minute a durat primul set. darren Cahill coboară din lojă: 4-6.

Game 9 – Break Halep. Asta îl face pe Darren Cahill să aplaude. Eleva lui va urma la serviciu: 4-5.

Game 8 – Break Sharapova: 3-5.

Game 7 – Maria își câștigă serviciul. Game-ul 7 aduce primul game de serviciu adjudecat de o sportivă: 3-4.

Game 6 – Simona își pierde serviciul, deși a avut 40-15: 3-3.

Game 5 – O ”dublă” îi aduce Simonei al treilea break. Nicio jucătoare nu a izbutit să-și câștige serviciu, în primele 5 game-uri, semn că sportivele se cunosc la perfecție și returnează în forță: 3-2.

Game 4 – Break Sharapova: 2-2.

Game 3 – Break ”alb” pentru Simona. Serie de trei break-uri consecutive, o situația care se repetă cu cea de aseară, de la meciul Halep – Garcia: 2-1.

Game 2 – Sharapova nu-i permite româncei să se distanțeze: 1-1.

Game 1 – Simona face repede break: 1-0.

În timp ce Simona și Maria se luptă la Roma, Serena Williams este la nunta regală de la Londra.

ACTUALIZARE 19 mai, ora 18.30. Jucătoarele sunt la încălzire.

ACTUALIZARE 19 mai, ora 18.20. Ora meciului a fost din nou schimbată: 18.35, după ce meciul Nadal – Djokovic a fost mai scurt decât se prevedea. Perechea Barty – Schuurs a dispus cu scorul 6-2, 6-3 de duetul Cîrstea – Ostapenko, în semifinalele probei de dublu.

ACTUALIZARE 19 mai, ora 17.00. Meciul Halep – Sharapova, mutat 45 de minute mai târziu față de ora stabilită inițial. La ora 17.20 este programat să înceapă duelul din semifinale, la dublu, Ashleigh Barty / Demi Schuurs – Sorana Cîrstea / Jelena Ostapenko.

ACTUALIZARE 19 mai, ora 12.15. Simona Halep și Maria Sharapova au vorbit despre meciul pe care urmează să-l dispute în semifinalele turneului de la Roma.

“Mă aştept la un meci greu, mereu a fost greu contra ei. Dar ştiu că am şansa mea, aşa că dacă îmi fac jocul, va fi un meci bun. Voi încerca să dau tot ce am mai bun să câştig meciul. Voi intra pe teren şi voi încerca să dau tot ce am mai bun. Asta îmi doresc. Nu mă gândesc la meciurile de dinainte. Mă gândesc doar la acest meci”, a declarat Simona Halep.

“Va fi un meci dificil! Simona este una dintre cele mai constante jucătoare, a avut rezultate grozave în ultimii ani. Este locul unu sau doi în lume… Asta vorbeşte despre ea, despre ce jucătoare este. Va fi o provocare, mai ales că am avut patru meciuri foarte lungi. Ea a jucat mai puţin”, a spus Maria Sharapova.

Simona Halep și Maria Sharapova s-au întâlnit de opt ori până acum, bilanțul fiindu-i net favorabil rusoaicei, care conduce cu 7-1 la general. Rusoaica s-a impus inclusiv în finala Roland Garros 2014, dar reprezentanta noastră a câștigat cea mai recentă confruntare (6-2, 6-2, anul trecut, în optimile de finală ale turneului de la Beijing).

Istoria duelului Halep – Sharapova

2017, Beijing: 6-2, 6-2 pentru Halep

2017, US Open: 6-4, 4-6, 6-3 pentru Sharapova

2015, Turneul Campioanelor: 6-4, 6-4 pentru Sharapova

2014, Cincinnati: 3-6, 6-4, 6-4 pentru Sharapova

2014, Roland Garros: 6-4, 6-7(5), 6-4 pentru Sharapova

2014, Madrid: 1-6, 6-2, 6-3 pentru Sharapova

2012, Beijing: 7-5, 7-5 pentru Sharapova

2012, Indian Wells: 6-3, 6-4 pentru Sharapova.

Simona Halep s-a calificat în penultimul act al competiției din capitala Italiei după 6-1, 6-0 cu Naomi Osaka (în turul II), și 6-2, 6-3 cu Caroline Garcia (în semifinale). Reprezentanta noastră a avut liber în turul inaugural și a profitat de retragerea lui Madison Keys în sfeturi.

Maria Sharapova a ajuns în semifinale după 7-5, 3-6, 6-2 cu Ashleigh Barty, 3-6, 6-4, 6-2 cu Dominika Cibulkova, 6-3, 6-4 cu Daria Gavrilova și 6-7 (6), 6-4, 7-5 cu Jelena Ostapenko.

7 victorii în ultimele 10 partide au Halep și Sharapova

În cealaltă semifinală se vor întâlni Elina Svitolina, deținătoarea titului, și estonianca Anett Kontaveit. Meciul va începe la ora 13.00.