Serviciul a fost marea problemă din jocul româncei, lucru de altfel recunoscut și de sportiva noastră la finalul partidei. Meciul a început cu cinci break-uri la rând, clare, aproape fără reacţie din partea jucătoarei aflate la serviciu. Primul l-a reuşit fostul lider WTA, care în ghemul următor a comis trei duble greşeli (11 în total). Tot Halep a fost prima care şi-a fructificat serviciul, la 3-2, un ghem dintr-o serie de şase câştigate la rând. Setul I a curs rapid şi i-a revenit jucătoarei române, cu 6-2, după 26 de minute. Primul act a fost, practic, un festival al break-urilor.

Sportiva din Elveția, numpărul 43 în ierarhia mondială, şi-a fructificat în premieră serviciul în setul al doilea, la 0-2. Cu avantajul break-ului din primul ghem, Halep a menţinut distanţa faţă de rivală până la 4-2.

Golubic a jucat însă din ce în ce mai bine şi a reuşit să-i ia Simonei trei game-uri consecutive, iar apoi a dus meciul în decisiv, încheind setul al doilea cu 7-5, după o oră şi 24 de minute de la start.

Actul final al partidei a fost unul disputat pe muchie de cuțit, cu o serie de break-rebreak care s-a repetat de patru ori. De data aceasta, Golubic a fost jucătoarea care şi-a fructificat prima dată serviciul, la 2-2. Greu de tot, Halep a egalat la 3, a avut minge de 4-3, a ratat-o şi apoi a salvat patru mingi de break, între care un 0-40, pentru a pune din nou egalitatea pe tabelă, 4-4.

La acest scor, când meciul putea fi adjudecat de oricare dintre cele două sportive, românca a reuşit un punct imposibil, dintr-o defensivă totală, în care a trimis de trei ori mingea peste fileu din poziţii foarte dificile, pentru a obţine un nou break, cel de 5-4. După ce a salvat două mingi de 5-5, pe propriul serviciu, jucătoarea din Constanța a reuşit să obţină victoria, cu 6-4, după două ore şi 34 de minute de joc.

Sometimes you win pretty, and other times you win ugly. Today was an ugly win, basically having no serve. But what is important is that she survived the match and got the win. Simona Halep defeated Viktorija Golubic 6-2, 5-7, 6-4. She faces Qinwen Zheng in SF#MelbourneSummerSet pic.twitter.com/OESYRkHROd