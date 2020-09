În runda secundă, perechea Simona Halep – Monica Niculescu vor întâlni învingătoarele din duelul Shuko Aoyama / Ena Shibahara – Kiki Bertens / Arantxa Rus.

Two amazing singles players having fun playing doubles! ??Halep/Niculescu vs ??Svitolina/Jastremska.

Who do you stand for? ?#IBI20 pic.twitter.com/3Umeq9Xbn1