Simona Halep, cea mai bună jucătoare de tenis a României, a precizat că de mai bine de 10 ani poartă orteză de fiecare dată când intră pe terenul de tenis.

“Acum 10-11 ani eram în străinătate și m-a luat durerea tendonului lui Ahile. Am făcut un test și de atunci am avut parte de orteze. Am folosit zi de zi. Atunci când merg, am renunțat la ele, pentru că vreau să merg mai comod, dar când fac efort, le folosesc în permanență. Am jucat și fără ele, pentru că le-am uitat și am avut dureri și am făcut febră musculară”, a spus Simona Halep pentru Asociaţia de Podiatrie, conform spotmedia.

“Piciorul meu nu arată foarte bine, dar încerc să îl tratez cât se poate de mult. Mușchii din talpă sunt extrem de solicitați. Sunt foarte dureroase aceste probleme, am avut și o ruptură de 40%, pur și simplu n-am mai putut să merg. Am putut să joc, dar durerea a fost greu de gestionat. Culmea, nu știu cum, dar am și câștigat turneul”, spune Simona Halep.

Campioana a adăugat: “Deasupra piciorului am un os ieșit puțin și mereu am probleme când mă încalț. Este o problemă pe care o aud la mai mulți jucători”.

