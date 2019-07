„Nu am jucat niciodată un meci mai bun. A fost cel mai bun din carieră. Îi mulțumesc Serenei. A reușit să mă inspire de fiecare dată. A fost onoare să joc în fața lojei regale. Nu am cuvinte să exprim ceea ce simt acum”, a spus Halep în aplauzele oamenilor.

„Am avut emoții mari înaintea meciului. Stomacul meu nu a fost deloc în regulă, dar am intrat pe teren și am oferit tot ce am avut. Este ceva special. A fost visul mamei mele. Spunea că dacă vreau să fac ceva în tenis, este să câștig finala la Wimbledon. Vreau să îi mulțumesc pentru tot!”, a mai spus jucătoarea noastră.

Simona Halep a stârnit hohote de râs când a recunoscut cu nonșalanță că nu știa că îi va apărea numele în loja regală dacă va câștiga finala Wimbledon.

„Este o onoare pentru mine. Le mulțumesc părinților. Nu m-aș fi putut afla aici fără ei. E firesc, fără ei nu mă nășteam. Mulțumesc întregii echipe. Antrenorilor Îi mulțumesc și lui Darren Cahill. Datorită vouă am învățat să fiu o persoană mai bună pe teren

Vreau să mulțumesc țării mele. Mă susțin mereu, oriunde aș juca. Domnul Țiriac a venit să mă susțină special la această finală”, a mai spus Simona Halep care a devenit sâmbătă prima jucătoare din România care câștigă

turneul de Mare Șlem de la Wimbledon.

Foto: EPA





