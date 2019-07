Atât Simona Halep, cât și Serena Williams au pierdut set pe parcurs. ”Simo” a cedat unul singur la Mihaela Buzărnescu, iar Serena a lăsat câte un set în partidele cu Juvan și cu Alison Riske.

Simona Halep (7)

Turul 1: 6-4, 7-5 cu A. Sasnovich (1h, 41min)

Turul 2: 6-3, 4-6, 6-2 cu M. Buzărnescu (1h, 51min)

Turul 3: 6-3, 6-1 cu V. Azarenka (1h, 06min)

Optimi: 6-3, 6-3 cu C. Gauff (1h, 15min)

Sferturi: 7-6 (4), 6-1 cu S. Zhang (1h, 27min)

Semifinale: 6-1, 6-3 cu E. Svitolina (1h, 13min)

Serena Williams (11)

Turul 1: 6-2, 7-5 cu G. Gatto-Monticone (1h, 20min)

Turul 2: 3-6, 6-2, 6-4 cu K. Juvan (1h, 34min)

Turul 3: 6-3, 6-4 cu J. Georges (1h, 12min)

Optimi: 6-2, 6-2 cu C. Suarez Navarro (1h, 04min)

Sferturi: 6-4, 4-6, 6-3 cu A. Riske (2h, 01min)

Semifinale: 6-1, 6-2 cu B. Strycova (59min)



Bookmakerii s-au decis: Serena este favorita în finală, 1,55/2,45!

Până la jocul de sâmbătă, Simona Halep a jucat în 4 finale de Mare Șlem în carieră, dintre care a câștigat doar una, anul trecut, la Paris. Finalele jucate sunt cele 3 de la Roland Garros (2014, 2017, 2018) și una de la Australian Open (2018). În finala de la Wimbledon a mai pășit Ilie Năstase, cedând de fiecare dată, în 1972 și în 1976, o dată la Stan Smith, apoi la Björn Borg.

Martina Navratilova, câștigătoarea a 18 turnee de Grand Slam, a sfătuit-o pe Simona Halep cum să joace, explicând și ce lovitură să folosească mai des.

„Dacă Simona, care joacă în prima finală la Wimbledon, vrea s-o învingă pe Serena, trebuie să servească bine și variat. Eu aș servi și-n corpul Serenei, ceea ce nu-i place americancei. Aș sfătui-o pe Simona să joace în lungul liniei, nu în diagonală. Când trimiți mingea în cross, Serena nu trebuie să se miște mult. E deja acolo unde vine mingea. Când dai în lungul liniei, Serena e nevoită să alerge pe teren.

Mai presus de toate, Simona trebuie să stea aproape de Serena. Când conduce, Williams se relaxează și nu mai simte presiunea. Simona trebuie să atace prima. Când Halep e în defensivă, se retrage pe linia de fund și îi va fi greu să lovească în lungul liniei. Mingea va veni mai repede, iar Simona va fi împinsă tot mai în spate și nu va putea schimba direcția”, a explicat Navratilova pentru WTA



În finală, pe româncă o așteaptă legendara Serena Williams (locul 10 WTA, 37 de ani), mai bună în semifinale decât cehoaica Barbora Strycova (locul 54 WTA, 33 de ani), scor 6-1, 6-3.

Sportiva din SUA s-a impus în 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 și în 2016. Scorul duelurilor directe este 9-1 pentru sora cea mica dintre surorile Williams.

Singurul succes al Simonei a venit la Turneul Campionilor, în 2014, în faza grupelor. A fost un uimitor 6-0, 6-2, într-un meci la finalul căreia Serena a declarat că a jucat împotriva unei jucătoare care va deveni lider WTA.

În finala aceleiași competiții, sportiva din SUA și-a luat revanșa, 6-3, 6-0. Ultimul duel s-a scurs la Australian Open 2019, 6-1, 4-6, 6-4 pentru Serena.

”Vreau să câștig un nou turneu de Grand Slam, e un obiectiv pe care mi-l setez în fiecare an. Am câștigat Roland Garros, acum Wimbledon este obiectivul. Sunt încrezătoare că voi avea un sezon bun, chiar dacă ar putea fi un început lent de an din cauza faptului că nu am jucat foarte multe meciuri la finalul acestui sezon”,

Simona Halep, în noiembrie 2018, pentru Tennis World USA