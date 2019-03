În semifinale, cu Karolina Pliskova sau cu Marketa Vondrousova. Cehoaicele se vor duela între ele cu începere de la ora 1.00. „La 1-0 în setul doi, m-am grăbit, m-am panicat. Apoi, m-am calmat și am jucat ca în primul set. Sper să prind finala. Sunt pregătită. Este departe locul 1, trebuie să câștig turneul. Nu este asta acum în mintea mea”, a spus Halep, la interviul de pe teren.

Simona Halep (2) – Qiang Wang 6-4, 7-5

FINAL

Game 12 – Halep își face serviciul. Revenire uluitoare în manșa secundă: 7-5.





Game 11 – Halep întoarce miraculos un 1-5 și va servi pentru semifinale: 6-5.

Game 10 – Când avea mai mare nevoie, serviciul n-a părăsit-o pe Simona. A revenit de la 0-40, salvând 3 mingi de set. Comentatorii remarcă faptul că părinții au personalități opuse: mama este calmă, iar tatăl este vulcanic: 5-5.

Game 9 – ”A vrut să se testeze! ia să o iau ăn jos, ca să văd da că pot reveni. E o nebunie”, ete părerea americanilor despre acest sus și jos. Trei game-uri la rând, dintre care două au fost pe serviciul adversarei: 4-5.

Game 8 – Halep caută o remontada: 3-5.

Game 7 – Halep nu cedează. Face break, este primul game după 5 game-uri la rând cedate: 2-5.

Game 6 – Simona a pierdut controlul partide. Break alb făcut de Wang: 1-5.

Game 5 – Wang servește bine: 1-4.

”Îi dai prea mult ritm. Ai jucat foarte bine. Fii pozitivă, ai un set. Rămâi pozitivă”, i-a zis Dobre, la time-out.



Game 4 – Jocul româncei nu este foarte sigur, în acest moment. Ezitările și impreciziile i-au adus rivalei minge de break. Au trecut 69 de minute de joc: 1-3.

Game 3 – ”Halep și-a pierdut coordonatele”, spun comentatorii americani, după game-ul alb făcut de Wang cu ajutorul serviciului: 1-2.





Game 2 – Un moment de zvâcnire din partea chinezoaicei, care face re-break și egalează situația în startul setului secund: 1-1.

Game 1 – Qiang Wang este la serviciu. Două lovituri îl ridică în picioare și îl face să aplaude energic pe Stere Halep, una cu forehand-ul și una cu backhand-ul. 1-0.





SETUL 2



Game 10 – După 44 de minute, primul set se duce la Simona Halep: 6-4.





Game 9 – Asiatica nu renunță la set. Își face serviciul după egalitate și va fi la primire, în game-ul cu numărul 10, cel al supraviețuirii: 5-4.

Game 8 – Halep revine bine pe teren. Își face serviciu. În tribună, managerul Virginia Ruzici, mama Stania și fratele Nicolae cu soția. La Miami se află și tatăl Stere, dar nu se vede prea bine în imaginea de mai jos: 5-3.





Halep i s-a plâns lui Dobre, la time-out-ul tehnic, că Antonescu și Cristofor, aflați în tribună, nu aplaudă, când are mai multă nevoie de încurajări: ”Spune-le celor doi băieți să fie mai energici”! ”Aplaudă și-ți dăm energie”, a fost concluzia lui Dobre, la despărțire. Tehnicianul i-a spus doar de bine, zicându-i că joacă bine și că trebuie să o țină tot așa.





Game 7 – Chinezoaica rezistă în schimburi și își face serviciu pentru prima dată. Halep îl cheamă la margine pe Daniel Dobre, la on court coaching: 4-3.

Game 6 – După 26 de minute, scorul se strânge. Wang face break: 4-2.

Game 5 – În lojă, antrenorul Daniel Dobre și sparring-partner-ul Vasile Antonescu n-au motive de îngrijorare, mai ales că Simona a mărit distanța cu încă un break: 4-1.

Game 4 – În contul Simonei merge primul game câștigat cu serviciul: 3-1.

Game 3 – O dublă comisă de rivală o readuce pe ”Simo” în frunte. Doar break-uri în acest start de meci. Românca a revenit de la 15-40: 2-1.

Game 2 – Simona are un plasture aplicat sub genunchiul stâng. Comentatorii de limbă engleză apreciază că mișcarea Simonei în teren este ”impecabilă”. Totuși, își cedează avantajul: 1-1.

Game 1 – Simona Halep a ales să primească, în game-ul inaugural. Evoluează cu încredere și a fructificat prima minge de break. Aplauze din partea celor din staff, în frunte cu antrenorul Daniel Dobre: 1-0.

Arbitrul le-a anunțat pe jucătoare, înainte să înceapă meciul, că sistemul de detectare a erorilor, așa-numitul hawk-eye, este picat în acest moment.

Sportivele au intrat în arenă.

În semifinale, câștigătoarea meciului Simona Halep – Qiang Wang va juca împotriva învingătoarei din partida Karolina Pliskova (7 WTA) – Marketa Vondrousova (59 WTA). Meciul cehoaicelor va avea loc la ora 1.00. Merketa este ultiam sportivă ca a bătut-o pe Simona, la Indian Wells. Cu Karolina, românca s-a duelat la Fed Cup, la Ostrava.

ACTUALIZARE 26 martie. Jucătoarea cehă de tenis Petra Kvitova, numărul 2 mondial, s-a oprit în sferturile de finală la turneul WTA de la Miami (Statele Unite), dotat cu premii totale în valoare de 9.035.428 dolari, fiind învinsă în trei seturi, 7-6 (8/6), 3-6, 6-2, de australianca Ashleigh Barthy, într-o partidă disputată marţi. Kvitova, finalistă la Australian Open 2019, a confirmat prin acest eşec dificultăţile pe care le are pe cimentul american, chiar dacă anul acesta a reuşit cel mai bun rezultat din cariera sa la Miami.

Cehoaica avea ocazia să urce pe primul loc în clasamentul WTA dacă reuşea să câştige trofeul la competiţia din Florida şi să o detroneze pe japoneza Naomi Osaka, eliminată în turul al treilea.

Simona poate deveni lider și dacă nu va câștiga turneul. Trebuie să joace însă finala, iar asta ar însemna să treacă de Qiang Wang și, ulterior, de învingătoarea partidei Karolina Pliskova (7 WTA) – Marketa Vondrousova (59 WTA).

În semifinale, Ashleigh Barty va juca împotriva estonienei Anett Kontaveit (nr.19), care a învins-o la rândul ei, cu 3-6, 6-2, 7-5 pe taiwaneza Su-Wei Hsieh (nr. 27), în celălalt meci de simplu feminin disputat marţi în cadrul turneului de la Miami.

——-

Dacă Halep (27 ani, 3 WTA) a trecut în optimi fără emoţii de americanca Venus Williams, cu 6-3, 6-3, Qiang Wang a învins-o, luni, pe compatrioata sa Yafan Wang cu 7-5, 6-4, după o oră şi 45 de minute.

Simona Halep, a patra oară în ”sferturi” la Miami. S-a descotorosit iute de o Venus suferindă, bandajată la mâini și la picioare. Urmează Qiang Wang

Halep a câştigat singurul duel cu Qiang Wang (27 ani, 18 WTA), anul trecut, în optimi la Indian Wells, cu 7-5, 6-1.

Simona Halep a ajuns la 270 de săptămâni consecutive în top 10 WTA, lucru pe care l-a comentat astfel, după victoria cu Williams: ”I impresionant, într-adevăr. Mă bucur că reuşesc astfel de lucruri. Munca pe care am depus-o şi-a arătat roadele, mă bucur că sunt într-o astfel de poziţie şi, după cum se vede, mă bucur să joc tenis”.

Halep s-a referit şi la meciul câştigat destul de rapid în faţa americancei Venus Williams: ”Ştiu că Venus nu renunţă şi trebuie să fiu pregătită pentru orice minge, să lupt şi să alerg, am reuşit să o fac bine azi. Ştiam că trebuie să stau mai aproape de linia de fund şi să încerc să joc mai rapid. Întotdeauna e o plăcere să joc împotriva surorilor Williams şi sunt mândră că am putut câştiga azi”.

”În meciurile anterioare (Venus) a lovit mingea foarte tare şi a servit bine, azi a fost un pic diferit, la un moment dat a jucat foarte înalt şi nu mi-a fost uşor. A trebuit să mă adaptez jocului şi cred că am făcut-o destul de bine”, a mai spus românca, potrivit site-ului WTA.

”Cred că am servit bine şi am ştiut unde să o fac pentru a o deranja. De la meciul de dublu am început să-mi simt mai bine serviciul, a fost mai bun de la o zi la alta, sunt mai încrezătoare, iar azi când am văzut că pot câştiga uşor ghemurile cu serviciul mi-a dat un plus de încredere, deoarece ea returnează foarte bine”, a concluzionat Halep.

Halep a bifat a patra victorie consecutivă, după ce a pierdut primele trei dueluri cu Venus Williams (38 ani, 43 WTA), triplă campioană la Miami Open. Americanca a reuşit să progreseze câte un ghem pe meci în cele patru partide cedate, ajungând la şase ghemuri câştigate.

