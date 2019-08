Simona și-a luat la revedere de la iubitul său, Toni Iuruc, înainte de a face check-in-ul, cei doi îmbrățișându-se tandru.

”Este tot o suprafață rapidă, n-o sa fie atât de dificil să mă adaptez. Mai dificil e s-o iei de la capăt după un succes atât de mare. Dar m-am odihnit destul de bine, am fost și în vacanță, mă simt bine și sunt încrezătoare.

Nu vreau să vorbesc despre șansele mele la US Open. Consider că am șansa mea și vom vedea. Îmi doresc să reușesc același joc ca la Wimbledon”, a declarat Halep la plecarea spre Canada.

Halep este câștigătoarea turneului de anul trecut de la Montreal, acest turneu îşi schimbă locaţia de desfășurare anual, cele două oraşe fiind pe rând gazda turneului.

Cap de serie numărul 4, Simona are primul tur liber, astfel că va intra în competiţie în turul al doilea, primul ei meci fiind programat pe 7 august.

Astăzi la ora 17.00, ora Canadei (miezul nopţii în România), va avea loc tragerea la sorţi a tabloului principal.





Citeşte şi:

Simona Halep alături de iubitul ei la ceremonia de la Cotroceni. Prima apariție oficială a celor doi ca un cuplu

GSP.RO Halep, noi ipostaze tandre cu iubitul. Unde a fost surprinsa Simona

Unica.ro Vesti proaste de la IML. Din pacate, rezultatul ADN confirma cea mai sumbra teorie