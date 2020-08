Simona Halep anunţă că obiectivul ei în Cehia este să adune victorii. Românca o va întâlni pe Polona Hercog în primul tur.

“Într-un fel, a fost o pauză bună, dar a fost dificil. M-am pregătit din greu în ultimele 6-7 săptămâni. Mă simt pregătită să încep, dar știu că îmi va fi dificil la început, pentru primele meciuri, pentru că nu am mai jucat un meci oficial din februarie. Sunt un pic stresată, dar lucrurile sunt sub control aici, așa că mă simt în siguranță”, a declarat Simona, în conferința de presă de dinaintea startului turneului.

Obiectivul principal e să câștig meciuri. Știu că e greu, pentru că ritmul nu este încă acolo, dar cu răbdare știu că pot reveni la nivelul meu cel mai înalt. Sunt bucuroasă să revin, sunt bucuroasă că sunt sănătoasă și pregătită pentru a începe turneul. Mă simt pregătită și abia aștept să simt din nou acele emoții din timpul meciului. Simona Halep:

În ce privește prezența la US Open, Simona spune că va lua o hotărâre după Praga. “Nu am luat încă decizia finală pentru US Open, voi vedea cum mă simt după ce termin turneul aici și voi decide atunci ceea ce voi face. Condițiile sunt dificile, așa că nu știu încă sută la sută ceea ce o să fac”, a mai spus Simona Halep.

