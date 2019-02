Simona Halep s-a calificat lejer în „optimile” de la Dubai, după 2-0 la seturi cu Eugenie Bouchard. A fost victoria cu numărul 200 pe tabloul principal al unui turneu de-a lungul carierei, una început la profesionism în 2006, informează wta.com.

29.695$ și 105 puncte WTA a câștigat Halep pentru calificarea în turul 3 al competiției – optimile de finală. Halep n-are de apărat niciun punct la Dubai, după ce anul trecut a absentat. 'Sferturile' înseamnă 59.960$ și 190 de puncte WTA. AICI, tabelul partidelor.

„Este plăcut să mă întorc aici. Este o plăcere să revin. Parcă a durat o veșnicie (n.r. – a lipsit anul trecut). Am jucat un tenis bun. Am câștigat și mă bucur pentru asta. Sunt puțin obosită, toată lumea poate vedea lucrul acesta. Nu am multă energie, dar am avut suficientă cât să câștig”, a afirmat Simo, după succesul cu Genie.

Pentru un loc în sferturile de finală, Halep se va duela, mâine, cu Lesia Țurenko, 29 de ani, 23 WTA, pe care o conduce cu 6-0 la general. Țurenko a trecut, azi, de chinezoaica Lin Zhu, 25 de ani, 107 WTA, venită din calificări, scor 6-4, 6-7 (5), 6-3.

Halep și Țurenko s-au duelat și săptămâna trecută, în 'optimi', la Doha, 6-2, 6-3 pentru româncă (acolo a fost turul 2, fiind vorba despre un turneu mai mic). A fost succesul care a urcat-o pe Halep, din nou, pe locul 2 mondial. Cu asiatica, Simona se duelase o singură dată, la Beijing 2014, scor 7-5, 6-4 în favoarea româncei.