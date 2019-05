Halep s-a impus în faţa australiencei Ajla Tomljanovic cu 6-2, 3-6, 6-1, dar a subliniat că meciul a fost unul de calitate, iar victoria i-a dat un plus de încredere.

”M-am simţit foarte bine pentru primul tur şi sunt încrezătoare acum”, a spus Halep după partidă.

”A fost un meci mare… Nivelul a fost bun, nivelul la care a jucat ea (Tomljanovic) în setul al doilea a fost foarte înalt. A trebuit să mă concentrez mai mult pe mine pentru a afla ce să joc în setul al treilea pentru a câştiga”, a explicat Halep.

Simona Halep, care a câştigat anul trecut primul său titlu de Mare Şlem, din a patra încercare (a pierdut finalele din 2014 şi 2017 la Paris şi în 2018 la Australian Open), a afirmat că titlul cucerit la Openul Franţei a schimbat-o: ”Simt că am crescut în acest an de când am câştigat aici. Sunt un om diferit, un om mai bun, iar ce vine, vine ca un bonus”.

”Am avut emoţii, cu siguranţă, presiune, pentru că mă aflu pentru prima oară în poziţia de campioană care îşi apără titlul”, a recunoscut Halep, care a încheiat meciul cu 19 winners şi 22 de erori neforţate. ”Au fost, însă emoţii plăcute şi mă bucur că am câştigat şi că mai joc încă un meci”, a adăugat Halep.

Retragerea cehoaicei Petra Kvitova, a şasea favorită, din cauza unei accidentări, înseamnă că Simona Halep nu va mai înfrunta o jucătoare de top 10 la Paris înainte de semifinale.

Românca a insistat că nu se gândeşte încă să devină prima jucătoare care câştigă titluri consecutive la Roland Garros de la belgianca Justine Henin, în 2007: ”Trebuie să abordez turul următor cu seriozitate sută la sută,iar dacă voi reuşi mă voi gândi la turul al treilea”.

Următoarea adversară a Simonei Halep va fi poloneza Magda Linette, pe care o va întâlni joi.

Magda Linette (27 ani, 87 WTA) a fost victorioasă în trei seturi în faţa franţuzoaicei Chloe Paquet, cu 3-6, 6-1, 6-2.

Va fi prima confruntare între Halep şi Linette.

„Nu am jucat niciodată cu Magda Linette. Este foarte tenace, destul de talentată, am văzut-o de câteva ori. O să urmăresc câteva meciuri ale ei. Dacă o sa joc bine o să fiu liniștita. Nu contează unde joc. Toate terenurile sunt foarte bune aici” – Simona Halep

