„A fost un meci excelent. Cred că amândouă am jucat foarte bine pentru primul tur. A fost o tragere grea, dar sunt foarte fericită pentru victorie, cu siguranță e importantă pentru mine, ținând cont că am ajuns fără încredere aici. De la Cincinnati nu mai câștigasem un meci. E un început frumos, o zi bună pentru mine”.

„E o încercare mare. În plus, primul tur la Slamuri nu e niciodată ușor. Am mai și pierdut cu ea la US Open, deci a fost ceva presiune pe umerii mei. Dar am zis că n-aveam nimic de pierdut. Știu că ea lovește mingea extrem de puternic, așa că știam că o să-mi ia ceva timp ca să trec la conducere în meci. Nu am renunțat, asta a fost foarte important în această seară, cred că de aceea am putut să câștig meciul”.

„Dacă stau să mă gândesc la toate astea, nu mai pot să joc tenis (zâmbind). Așa că nu am stat să mă gândesc. Mi-am asumat un risc venind aici târziu, să stau acasă mai mult, pentru că asta mi-am dorit, asta am simțit că am nevoie. De aceea am spus că n-am așteptări intrând în turneu. Obiectivul e să-mi găsesc ritmul cel mai bun, iar după tenisul excelent din seara asta cred că sunt cu un pas în față”.

„Cred că e cel mai bun meci pe care l-am făcut în ultima vreme”

„Da, am fost destul de vocală (zâmbind). Cred că mă simțeam un pic prost că am ajuns așa târziu aici. Dar mi-am zis că un singur lucru nu trebuie să faci: nu trebuie să renunți. Poate de aceea am reușit să mă agăț de fiecare minge. Cred că e cel mai bun meci pe care l-am făcut în ultima vreme, am jucat fiecare minge, ceea ce e o îmbunătățire. Sunt doar fericită că am putut câștiga, nimic altceva nu contează, pentru că încă nu sunt la nivelul meu cel mai bun. Ce încerc e să mă simt tot mai bine și să mă îmbunătățesc de la o zi la alta'.

Cum e Australia fără Darren?

„Ciudat și greu (zâmbind). Dar e prin preajmă, mă ajută cu sfaturi, a fost de câteva ori la antrenamentele mele. Îi mulțumesc că e atât de aproape. Suntem prieteni buni. Chiar dacă nu mai avem o relație antrenor-jucătoare, suntem prieteni.

Când a venit la antrenament, am simțit că e tot antrenorul meu. Nicio diferență. E grozav ori de câte ori e prin preajmă, și în același timp, e dificil să nu-l mai am în echipă. Nu știu ce o să fac. Cu siguranță, e greu la acest nivel fără antrenor, deci am nevoie de unul. Vom vedea după acest turneu.'



Presiunea locului 1

„Asta nu mă mai preocupă acum. Am fost pe locul 1 în trei ani, așa că nu mai contează clasamentul. Joc tenis pentru că îmi place, iar provocarea acum e să câștig fiecare meci pe care-l joc. Știu că asta e probabil imposibil, dar încerc să rămân cu acest gând și să dau tot ce pot. Dar pe ce loc sunt nu mă preocupă'.

„Ei bine, când întâlnești pe cineva atât de puternică precum e Kaia, e dificil să te gândești la victorie până nu obții victoria. Nu m-am gândit decât că am o șansă, dar că trebuie să lupt pentru ea. A fost foarte important să câștig acest meci: tur 1 e greu, eu pierdusem multe meciuri anterior. De aceea sunt fericită, pentru că a fost o victorie cu greutate”.

„Serviciul m-a ajutat mult”

„Am reușit să pun mingi înapoi. La un moment dat, nu mai știam ce să fac, pentru că mingea venea atât de tare. M-am gândit că trebuie să fiu puternică pe picioare și să urc aproape de baseline. Dacă rămâneam în spate, nu aveam nicio șansă să mai returnez. Apoi am intrat în teren de câteva ori și am putut să fiu agresivă. Serviciul m-a ajutat mult azi. Deci, per total, a fost un meci bun pentru mine'.

„Sunt multe beneficii în faptul că am petrecut mai mult timp acasă. M-am bucurat mult de acea perioadă. Aveam nevoie de asta. Eram epuizată după un an lung. Nu, nu regret. Nu contează ce se va întâmpla aici, pentru că sezonul e lung. Încerc să mă îmbunătățesc de la o zi la alta și vom vedea ce se va întâmpla'.



„Nu sunt la cel mai înalt nivel”

Simona a explicat ce înțelege prin „Im just chilling for the moment' în timpul unui Slam:

„Adică nu am așteptări pentru că nu sunt la cel mai înalt nivel. Dar sunt motivată. Deci e o formă de a înlătura presiunea'.

„Am avut o accidentare care a fost dificil de tratat. Cu spatele e mereu greu, nu știi la ce să te aștepți. Acesta a fost cel mai important lucru, faptul că nu am mai simțit durere în luna petrecută acasă. Nu știu, după rezultatele pe care le-am reușit, acum văd altfel lucrurile. Încerc să mă bucur mai mult de timpul petrecut pe teren. Rezultatele nu mai contează, încerc să îmi îmbunătățesc jocul și persoana”.

„Dar nu e ca și cum am stat degeaba acasă. Am lucrat din greu, am fost profesionistă. A găsit o balanță bună între timpul liber alături de familie și pregătire. Nu-s departe de nivelul meu. Mă simt bine pe teren. Am nevoie de ceva timp, atâta tot'.

„Confort, cu siguranță. Maturitate, nu știu (zâmbește). Vom vedea în viitor ce se va întâmpla cu mine anul acesta. Dar sunt mult mai relaxată, într-adevăr. Nu mai pun presiune pe mine cu rezultatele. Mă simt mai bine. Însă sunt în continuare motivată. Ce vine acum, vine ca bonus”.



