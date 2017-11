Calatoria mea in lumea sportului alb a continuat cu o noua provocare, aceea de a ma alatura – in calitate de PR – echipei celei mai titrate jucatore de tenis a ultimilor ani, Simona Halep.

Au fost 3 ani interesanti, pe care i- am trait la intensitate maxima, atat ca suporter, cat si ca specialist in comunicare. Am cunoscut oameni frumosi si am legat prietenii de suflet.

Incepand de astazi, colaborarea mea cu Simona s-a incheiat, ma voi dedica in continuare proiectelor mele la McCann PR.



Raman alaturi de Simona atunci cand va avea nevoie de un sfat prietenesc si, evident, ca o mare sustinatoare a ei, oriunde ne va reprezenta:)

Good luck, Champ! #1”.