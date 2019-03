Simona Halep – Qiang Wang, în sferturile turneului de tenis de la Miami

Dacă Halep (27 ani, 3 WTA) a trecut în optimi fără emoţii de americanca Venus Williams, cu 6-3, 6-3, Qiang Wang a învins-o, luni, pe compatrioata sa Yafan Wang cu 7-5, 6-4, după o oră şi 45 de minute.

Halep a câştigat singurul duel cu Qiang Wang (27 ani, 18 WTA), anul trecut, în optimi la Indian Wells, cu 7-5, 6-1.

Simona Halep a ajuns la 270 de săptămâni consecutive în top 10 WTA, lucru pe care l-a comentat astfel, după victoria cu Williams: ”I impresionant, într-adevăr. Mă bucur că reuşesc astfel de lucruri. Munca pe care am depus-o şi-a arătat roadele, mă bucur că sunt într-o astfel de poziţie şi, după cum se vede, mă bucur să joc tenis”.

Halep s-a referit şi la meciul câştigat destul de rapid în faţa americancei Venus Williams: ”Ştiu că Venus nu renunţă şi trebuie să fiu pregătită pentru orice minge, să lupt şi să alerg, am reuşit să o fac bine azi. Ştiam că trebuie să stau mai aproape de linia de fund şi să încerc să joc mai rapid. Întotdeauna e o plăcere să joc împotriva surorilor Williams şi sunt mândră că am putut câştiga azi”.

”În meciurile anterioare (Venus) a lovit mingea foarte tare şi a servit bine, azi a fost un pic diferit, la un moment dat a jucat foarte înalt şi nu mi-a fost uşor. A trebuit să mă adaptez jocului şi cred că am făcut-o destul de bine”, a mai spus românca, potrivit site-ului WTA.

”Cred că am servit bine şi am ştiut unde să o fac pentru a o deranja. De la meciul de dublu am început să-mi simt mai bine serviciul, a fost mai bun de la o zi la alta, sunt mai încrezătoare, iar azi când am văzut că pot câştiga uşor ghemurile cu serviciul mi-a dat un plus de încredere, deoarece ea returnează foarte bine”, a concluzionat Halep.

Halep a bifat a patra victorie consecutivă, după ce a pierdut primele trei dueluri cu Venus Williams (38 ani, 43 WTA), triplă campioană la Miami Open. Americanca a reuşit să progreseze câte un ghem pe meci în cele patru partide cedate, ajungând la şase ghemuri câştigate.

