Halep, suspendată 4 ani pentru dopaj, va fi audiată în perioada 7-9 februarie, a anunțat recent Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne.

„A trecut deja mai mult de un an, fiecare zi a fost dureroasă, plină de emoții. A fost un șoc când am primit scrisoarea că proba mea de urină a fost pozitivă. Știu că nu am făcut nimic greșit, știu că sunt curată. Am fost mereu împotriva dopajului“, a declarat Simona Halep pentru Euronews.

Patru ani înseamnă mult la vârsta mea. Dacă vor fi patru ani, nu știu cum mă voi descurca. Probabil va fi finalul carierei mele. Simona Halep:

Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunţat, la 12 septembrie, că un tribunal independent a suspendat-o pe Simona Halep pentru o perioadă de 4 ani, ca urmare a unor încălcări ale Programului Anti-Doping în Tenis (TADP).

Halep a fost găsită vinovată de două încălcări ale regulamentului antidoping, utilizarea unei substanțe interzise, roxadustat, și a unei „metode/substanțe interzise” pe durata sezonului 2022, concluzie la care experții ITIA au ajuns pe baza datelor din pașaportul ei biologic.

Echipa Simonei a explicat testul pozitiv la roxadustat susținând că un supliment alimentar utilizat de aceasta înainte de US Open 2022, o pudră de colagen, Keto MCT, a fost contaminată

Simona Halep a anunţat, ulterior, că va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Recursul a fost depus de echipa sa de avocați pe 24 octombrie.

Publicația americană The Athletic a scris că „se întâmplă ca TAS să reducă suspendările, având în vedere că apelurile duc la rejudecarea cazului, posibil cu dovezi noi din partea părților. Dacă Halep poate convinge judecătorii că testul ei pozitiv a fost rezultatul dopajului neintenționat, este probabil să fie suspendată pentru doi ani sau mai puțin, iar un an de suspendare l-a ispășit deja”.

Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, suspendare pe care tribunalul a decontat-o din perioada de ineligibilitate.

Suspendarea fostului număr unu mondial este valabilă de la 7 octombrie 2022 până la 6 octombrie 2026.

Foto: Hepta

