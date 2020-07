Petra Martici, Marketa Vondrousova, Maria Sakkari, Anett Kontaveit, Elise Mertens și Donna Vekic completează lista celor opt favorite.

Turneul de la Palermo marchează revenirea tenisului de prim nivel după ce circuitele WTA și ATP au fost suspendate în martie din cauza pandemiei coronavirusului.

Cinci dintre primele 20 de jucătoare din lume vor fi prezente la Palermo. Italienii au păstrat un wild-card și încearcă să convingă încă o jucătoare de Top 10 să participe.



WTA Palermo, official main draw entry list*



*there was a mistake in the previous one: Jil Teichmann, the defending champion, is not in the list pic.twitter.com/JKMy1MCg25