”Având în vedere creșterea recentă a cazurilor de Covid-19 în România și anxietățile mele cu privire la călătoriile aeriene internaționale în acest moment, am luat decizia grea de a mă retrage de la turneul de la Palermo. Vreau să mulțumesc directorului turneului și ministerului italian al sănătății pentru toate eforturile în numele meu”, a transmis Simona Halep pe Twitter.

Given the recent rise in Covid19 cases in Romania and my anxieties around international air travel at this time, I have made the tough decision to withdraw from Palermo. I want to thank the tournament director and the Italian ministry of health for all efforts on my behalf ?