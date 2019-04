„Îmi doresc să îmi întemeiez o familie, dar nu acum. Mi-aş dori maximum doi copii. Dacă fiii mei şi-ar dori să practice tenisul i-aş antrena la început. Mi-ar plăcea să am un club de tenis”, a spus Mihaela Buzărnescu la Antena Stars.

„Cel mai greu moment al carierei mele a fost accidentarea la genunchi. Am făcut două operaţii, ambele nereuşite. Tata, familia şi prietenul meu de atunci mi-au fost alături. Am mers la mulţi medici în străinătate, dar nu-mi dădeau un diagnostic clar. Le datorez toate performanţele mele părinţilor mei”, a spus Mihaela Buzărnescu. Jucătoarea de tenis Mihaela Buzărnescu s-a alăturat campaniei „Voci netăcute” și a avut parte de o transformare spectaculoasă de look, realizată de hairstylist-ul Adrian Perjovschi.

