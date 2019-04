„Am ales să fac o transformare foarte importantă pentru că, în ultima vreme, violenţa domestică a luat o amploare şi nu e deloc mediatizată. Foarte multe femei, copii sunt atacaţi violent şi toţi sunt tăcuţi şi nu vor să vorbească despre asta. E păcat să nu se mediatizeze şi să nu se pună punctul pe acest lucru. Acestă campanie vrea să le arate tutror persoanelor că pot fi ascultate şi că e important să vorbească, să nu tacă. Şi o palmă e importantă. De la o palmă se ajunge la bătaie!”, a declarat Mihaela, care a acceptat schimbarea de look în cadrul proiectului „Transformari radicale”.

Hairstylist-ul Adrian Perjovschi a spus: „În prima fază, ne-am dorit să-i punem în evidență Mihaelei frumusețea și feminitatea pe care meseria ei nu le lasă întotdeauna să se vadă. Am ales să-i conturez trăsăturile feminine cu niște bucle romantice, make-up artistul Mădălina Petcu a ales să-i aplice un ruj roșu senzual, iar stilista Lucy Faur i-a recomandat o rochie lungă de un verde ca mingea de tenis. Ne-am dorit o divă, gata să pășească pe covorul roșu al unui eveniment de gală”.

Alte sportive care au acceptat transformări spectaculoase

Cătălina Ponor

A câștigat trei medalii olimpice de aur la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004! Două la individual, sol și bârnă, și unul pe echipe. Cătălina a intrat din nou în spiritul grecesc și-a acceptat o provocare inedită și a redevenit zeița de la Atena printr-o transformare spectaculoasă de look.

„În general adopt un machiaj natural, outfit casual și cât mai lejer, așa că m-am bucurat de această transformare. A fost o provocare pentru mine, cu tot ce a implicat ea. De la make-up, păr, outfit și până la toată desfășurarea de forțe de care am avut parte. M-am bucurat să-mi reamintesc un moment care a însemnat atât de mult pentru mine”, spune Cătălina.

„Acest tip de coafură este printre preferatele mele, este o coafură grecească care exprimă feminitatea, eleganța, stilul, voluptatea, mai ales dacă le adaptezi unui personaj puternic, cum e Cătălina”, a punctat hairstylist-ul Adrian Perjovschi.

Ana Maria Brânză

Și campioană olimpică la scrimă a avut parte de o transformare spectaculoasă de look devenind Ioana dArc, emblematica luptătoare din Evul Mediu. Ana Maria Brânză a acceptat o provocare inedită:””Am avut ceva emoții, dar văzându-i pe toți atât de pasionați și dedicați, nu avea ce să nu meargă bine, iar rezultatul final m-a întinerit vizibil. Mi-am pus în minte întrebarea «Ce reacție ar avea adversarele mele dacă aș urca pe planșa de competiție așa?!». Chiar dacă am petrecut șase ore pentru această transformare, m-am bucurat de fiecare minut!”. „Pentru schimbarea de look am mers pe un balayage discret și pe o tunsoare fresh. Cât despre personajul ales, Ioana dArc, ne-am consultat cu toții și am decis împreună că o luptătoare cum este Ana nu se poate transforma decât într-o luptătoare cu sabia-n mână, evident!”, a completat Perjovschi.

