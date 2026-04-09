Decizia vine ca omagiu pentru contribuția remarcabilă a acestuia la fotbalul românesc. Declarația a fost făcută miercuri, 8 aprilie, după ce oficialul a participat la priveghiul marelui tehnician, decedat pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

„Am decis inițierea procedurilor legale pentru a numi viitorul stadion «Dinamo – Mircea Lucescu». Ministerul Afacerilor Interne, Clubul Dinamo București și întreaga familie a MAI își exprimă respectul pentru omul, profesionistul desăvârșit și patriotul Mircea Lucescu”, a declarat Predoiu, citat de gsp.

Predoiu a subliniat că stadionul va reprezenta un simbol al moștenirii lui Lucescu, fost jucător și antrenor al clubului Dinamo și una dintre cele mai mari valori ale fotbalului românesc, recunoscută pe plan internațional.

Și primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, a propus ca o arenă locală să poarte numele selecționerului.

Bucureștiul și întreaga lume a fotbalului plâng dispariția lui Mircea Lucescu. Pe 7 aprilie, „Il Luce” a părăsit arena vieții, lăsând în urmă o moștenire colosală. În acest context de doliu național, Libertatea a lansat o propunere oficială către autorități: redenumirea Arenei Naționale în „Arena Mircea Lucescu”.

