Există momente în istoria unei națiuni când recunoștința nu mai poate aștepta. După decenii în care Mircea Lucescu a pus România pe harta mondială a fotbalului, un astfel de demers ni se pare cel mai firesc omagiu care i se poate aduce.

Sunteți de acord ca Arena Națională să poarte numele lui Mircea Lucescu? ✓ Da 87% (673 voturi) ✓ Nu 13% (105 voturi)

Mircea Lucescu a fost al treilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului mondial, cucerind 35 de trofee și punând baze solide peste tot pe unde a trecut, de la București la Donețk sau Istanbul. A fost nu doar un antrenor, ci o instituție fotbalistică pentru România și tocmai de aceea credem că nu e nimic mai firesc acum decât ca cel mai mare stadion al țării să-i poarte numele.

Trupul neînsuflețit al marelui antrenor a fost depus miercuri, 8 aprilie, chiar la Arena Națională, locul unde mii de români au venit să-și ia rămas bun. Redenumirea stadionului ar transforma acest spațiu într-un monument viu al performanțelor sale.

Într-o societate care are nevoie de modele de reziliență și profesionalism, numele său gravat pe fațada stadionului va fi o sursă de inspirație constantă pentru noile generații. Mircea Lucescu a fost respectat pe toate marile stadioane ale Europei. O „Arenă Mircea Lucescu” la București ar aduce un plus de prestigiu internațional infrastructurii noastre sportive.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE