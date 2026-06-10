Punctul culminant al carierei sale internaționale rămâne participarea la competițiile europene. În toamna anului 1974, Brașovul a reușit o calificare istorică în Cupa UEFA în fața Beșiktaș, relatează publicația locală Brașov.net.

Pe Stadionul Tineretului, Petru Cadar a marcat golul care a declanșat o revenire spectaculoasă a echipei brașovene.

După ce s-a retras din activitatea de jucător, Petru Cadar a continuat să fie antrenor, astfel că a ghidat generații de fotbaliști la echipe precum Victoria Brașov, Torpedo Zărnești și Aripile Ghimbav. Totodată, experiența lui a fost solicitată și peste hotare, astfel că a activat o perioadă în campionatul din Liban.

De asemenea, a fost arbitru și observator, astfel că a menținut integritatea jocului din postura de arbitru, iar ulterior a devenit un respectat observator oficial.

În 2023, municipalitatea i-a acordat titlul de Cetățean de Onoare al Brașovului. Petru Cadar s-a luptat în ultimele zile cu suferință severă. A fost internat în stare critică la spital, iar din păcate, organismul lui a cedat.

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