Fondurile, care urmau să fie transferate la începutul anului 2023, nu au fost virate nici până în prezent, punând compania într-un pericol financiar major.

Suma este esențială pentru achiziționarea certificatelor de emisii de carbon, obligatorii pentru exploatarea cărbunelui.

Dumitru Pîrvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie (FNME), avertizează că, fără aceste fonduri, viitorul companiei este incert, mai ales că CEO a încheiat anul 2025 cu pierderi de peste 1 miliard de lei.

„Statul trebuie să găsească soluția. Ar fi cea mai bună variantă să sprijine achiziția certificatelor. Statul să-și îndeplinească obligația, iar CEO să-și cumpere certificatele de carbon”, a declarat Pîrvulescu.

Problemele financiare ale companiei se leagă de angajamentele statului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și al programului de decarbonare.

„Atâta timp cât statul s-a angajat prin PNRR, era obligat să-și asume acele responsabilități față de companie. Din păcate, au fost multe momente în care statul a uitat de noi. Problema cea mai delicată a fost cea de anul trecut, din cauza pieței și a programului de restructurare, CE Oltenia a produs puțin, încheind anul cu o pierdere destul de mare, de un miliard de lei. Dacă nu vor veni banii pentru certificatele de carbon va fi o mare problema la 1 septembrie”, a mai spus liderul sindical.

Pîrvulescu se arată sceptic cu privire la o soluționare rapidă a procesului în instanță și subliniază că întârzierile în justiție pot crea probleme grave pentru CEO.

„Am colegi care au primit termene și peste un an, și peste doi ani. Totuși, cred că CEO va avea și alte variante, nu cred că își poate permite să nu cumpere certificatele de carbon”, precizează Dumitru Pîrvulescu

Dacă situația nu se rezolvă, compania ar putea întâmpina dificultăți semnificative în continuarea activității, în special după termenul-limită de 1 septembrie 2026, când achiziția certificatelor de emisii devine crucială pentru funcționarea sa.