Zi importantă în familia lui Laurențiu Reghecampf și a Corinei Caciuc. După botez, fiul lor, Landon, a trecut și prin tradiția tăierii moțului. Micuțul a ales unul dintre obiectele de pe tăviță, iar gestul l-a emoționat pe fostul antrenor al FCSB, care a reacționat pe rețelele de socializare.

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Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au avut parte de un nou moment special în familie. După ce, în urmă cu câteva săptămâni, și-au creștinat fiul, cei doi au organizat și ceremonia tradițională a tăierii moțului pentru micuțul Landon.

La eveniment au fost prezenți și nașii copilului, care i-au pregătit tăvița cu obiecte simbolice. Potrivit tradiției, alegerea făcută de copil ar putea sugera înclinațiile sau drumul pe care îl va urma în viață.

Obiectul ales de Landon l-a făcut mândru pe Laurențiu Reghecampf

Pe tăvița pregătită pentru Landon s-au aflat mai multe obiecte, printre care o minge de fotbal, un pix, o perie de păr și alte accesorii. Din imaginile publicate de Laurențiu Reghecampf reiese că micuțul a ales mingea de fotbal. Conform tradiției, acest gest ar putea simboliza o viitoare pasiune pentru sport și, în special, pentru fotbal.

Alegerea fiului său l-a bucurat pe fostul antrenor al FCSB, care a transmis un mesaj sugestiv pe rețelele de socializare.

„Like father, like son!” („Așa tată, așa fiu!”), a scris Laurențiu Reghecampf.

Reghecampf își dorește și o fetiță

Deși este tatăl a patru băieți, Laurențiu Reghecampf a mărturisit recent că și-ar dori ca familia lui să se mărească și cu o fetiță.

Antrenorul a făcut această dezvăluire în cadrul unui podcast, unde a vorbit despre viața de familie și despre dorința pe care o are pentru viitor.

„Tot mă gândesc la o fetiță. Mă gândesc la o fetiță, dar mi-e frică de chestia asta. Fac numai băieți”, a declarat Laurențiu Reghecampf în cadrul unui podcast.

O perioadă plină de evenimente pentru familia Reghecampf

În ultimele săptămâni, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au sărbătorit două momente importante din viața fiului lor: botezul și ceremonia tăierii moțului.

Prin imaginile și mesajele publicate în mediul online, cei doi au împărtășit cu urmăritorii lor bucuria acestor evenimente, iar alegerea făcută de Landon pe tăvița cu obiecte a fost unul dintre cele mai comentate momente ale zilei.