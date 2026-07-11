Țintele au fost detectate la ora 4:39, iar sistemul de apărare antiaeriană a trecut în stare de alertă, astfel că un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost pregătit pentru decolare, se arată în comunicatul MApN.
Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, la ora 4:41.
„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian”, a precizat Ministerul Apărării.
Starea de alertă a fost ridicată la ora 5:07. Totodată, Ministerul Apărării a subliniat că menține comunicarea constantă cu structurile aliate și le informează în timp real despre astfel de situații.
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