Cum a cheltuit un bărbat 87.000 de euro într-o singură zi

O poveste anonimă publicată pe platforma Reddit a devenit rapid virală și a generat mii de reacții la nivel mondial. Un bărbat în vârstă de 34 de ani a reușit performanța de a pune deoparte suma de 130.000 de euro, însă a cheltuit nu mai puțin de 87.000 de euro într-o singură zi. Deși situația poate părea greu de crezut, experiența sa reprezintă o lecție dură de viață pentru tinerii care ajung să își sacrifice stabilitatea financiară doar pentru a se alinia unor trenduri sau presiuni sociale.

Bărbatul a explicat că a început să economisească încă din tinerețe, ducând un stil de viață extrem de cumpătat și realizând investiții inteligente. Până acum trei ani, acesta a trăit frugal, reușind să acumuleze suma considerabilă. Totul s-a schimbat radical în momentul în care și-a cunoscut actuala soție, o femeie originară din Vietnam, pe care o descrie ca fiind extrem de caldă și frumoasă, dar cu o înclinație pronunțată spre consumerism.

„Până acum trei ani, trăiam foarte frugal. Prin asta, am reușit să economisesc 130.000 de euro”, mărturisește el. Dar totul s-a schimbat după ce și-a cunoscut actuala soție, o femeie din Vietnam, descrisă drept „frumoasă” și „dulce”, dar cu o tendință accentuată spre consumerism.

Bărbatul a cheltuit 87.000 de euro într-o singură zi, la nuntă

La doar câteva luni de la începutul relației, cei doi s-au mutat împreună, iar decizia de a se căsători a declanșat un tăvălug al cheltuielilor. În urmă cu trei săptămâni, cuplul a organizat o nuntă fastuoasă, eveniment care a înghițit cea mai mare parte din banii strânși de bărbat. „Am cheltuit 87.000 de euro pe nuntă pentru o singură zi. În acel moment, m-am simțit ca un rege”, a mărturisit el pe internet.

Cum s-au împărțit cheltuielile pentru nunta de 87.000 de euro

Pentru a le arăta internauților unde s-au dus sumele uriașe, bărbatul a publicat lista detaliată a costurilor. Cea mai mare sumă, de 36.000 de euro, a fost direcționată către cateringul pentru cei 180 de invitați, costul per persoană fiind de 200 de euro. Închirierea castelului unde a avut loc ceremonia a costat 9.000 de euro, o sumă identică fiind achitată și pentru serviciile echipei de fotografi și videografi.

Lista integrală a cheltuielilor pentru nuntă, publicată de tânărul de 34 de ani pe Reddit:

Închirierea unui castel pentru ceremonie – 9.000 de euro;

Catering pentru 180 de invitați, 200 € de persoană – 36.000 de euro;

Un „wedding planner” renumit – 8.000 de euro;

Decorațiuni și aranjamente florale – 6.000 de euro;

Fotograf și videograf – 9.000 de euro;

DJ și sistem de sunet – 4.500 de euro;

Rochie de mireasă, costum și styling – 6.000 de euro;

Invitații, carduri de masă și cadouri pentru invitați – 3.000 de euro;

Tortul – 2.500 de euro.

Bărbatul și-a dat ultimele economii pe luna de miere de 16.000 de euro

După nunta pe care a cheltuit 86.000 de euro din cei 130.000 strânși, bărbatul a mai cheltuit și 16.000 de euro pe o vacanță în Maldive. Luna de miere a fost frumoasă, însă recunoaște că aceste costuri uriașe l-au făcut să își dorească să nu se mai dea jos niciodată din pat.

Darul de nuntă nu i-a adus nici măcar un sfert din suma cheltuită

Trăgând linie, cheltuielile totale au depășit pragul de 100.000 de euro, evaporând practic munca sa de o viață. Speranța că va recupera o parte din sumă prin darul de nuntă s-a năruit rapid, deoarece cuplul a strâns doar aproximativ 20.000 de euro de la invitați, bani care vor fi folosiți acum pentru cheltuielile curente ale casei.

Bărbatul de 34 de ani a cerut disperat sfaturi în mediul online

În total, cheltuielile au depășit 100.000 de euro, o sumă care include și economiile sale de o viață. „Am primit aproximativ 20.000 de euro în daruri de nuntă”, adaugă el, explicând că acești bani vor fi probabil folosiți pentru nevoi casnice.

În postarea sa, bărbatul întreabă comunitatea Reddit cum ar putea să-și revină după această „eșec financiar”.

„Ați făcut vreodată greșeli financiare atât de mari doar pentru a vă hrăni egoul masculin și le-ați regretat ulterior?”, întreabă el, adăugând: „Simt că mi-am distrus întreaga viitoare pensie”.

Bărbatul de 34 de ani trage un semnal de alarmă pentru toți cei care au economisit bani

Această experiență, deși costisitoare, servește ca un avertisment pentru alții care se confruntă cu presiuni sociale sau culturale de a cheltui peste măsură. Povestea sa a stârnit mii de comentarii pe Reddit, mulți utilizatori oferind sfaturi despre cum să-și reorganizeze finanțele și să-și regândească prioritățile.

„În momentul acela, 1.000 de euro păreau nimic. Era ca un fel de transă”, concluzionează el. Acum însă rămâne cu întrebarea: cum își poate repara situația financiară și, mai ales, cum poate evita să repete o astfel de greșeală.

Bărbatul nu este singurul care și-a pierdut economiile de-o viață într-o singură zi. Din păcate, un caz tragic a avut loc și în Iași, acolo unde o asistentă a pierdut tot ce strânsese. Femeia a rămas fără niciun leu în momentul în care un bărbat i-a furat toți banii și i-a băgat la păcănele. Individul i-a sustras femeii aproape 8.000 de lei și i-a pierdut pe loc la jocurile de noroc.

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