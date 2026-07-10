Porsche Taycan la preț de Dacie Logan. Chinezii au lansat modelul MG 07, cu o autonomie electrică de 650 de kilometri

„Coupe inteligent” cu patru uși

MG prezintă modelul MG 07 drept un „coupe inteligent de rasă pură pentru tineri”.

Producătorul a prezentat o variantă violet, care atrage privirile prin accentul pe individualitate și stil sportiv.

Primul MG 07 produs în serie a ieșit de pe linia de asamblare a uzinei SAIC din Zhengzhou în data de 2 iulie.

Noul autoturism este construit pe platforma SAIC de ultimă generație pentru vehicule cu energie nouă (NEV).

MG 07 violet Foto: MG

Gama de prețuri

Este primul coupe complet electric al mărcii MG, prețul său urmând să se situeze între 150.000 de yuani și 200.000 de yuani. Astfel, prețul ar porni de la 19.320 de euro și ar ajunge la 25.760 euro.

MG 07 măsoară 4.886 de milimetri în lungime, 1.900 de milimetri în lățime și 1.485 de milimetri în înălțime, având un ampatament de 2.825 de milimetri.

Noul model prezintă un design de tip fastback, are patru uși fără rame și mânere de ușă semi-ascunse.

Tehnologie Momenta

Tehnologia inteligentă este unul dintre principalele argumente de vânzare ale modelului MG 07.

Mașina se numără printre primele care adoptă soluția globală R7 a startup-ului chinez de conducere inteligentă Momenta, combinată cu tehnologia Lidar. Acest lucru o face primul model al mărcii MG echipat cu Lidar.

MG 07 oferă atât opțiuni complet electrice, cât și hibride plug-in.

MG 07: Foto MG

Baterie de 67 kWh

Versiunea complet electrică este echipată cu un pachet de baterii de 67 kWh. În condiții CLTC, adică pe standardul chinezesc, această versiune oferă două opțiuni de autonomie: 650 de kilometri și 610 de kilometri.

Pentru a obține un număr mai apropiat de standardul global WLTP și de o autonomie reală ar trebui scăzut un procent de 15-20%.

Versiunea hibridă plug-in utilizează un pachet de baterii de 30 kWh, cu o autonomie pur electrică de 185 de kilometri.

Grupul motopropulsor hibrid plug-in este format dintr-un motor de 1,5 litri și un motor de tracțiune. Motorul are o putere maximă de 82 kW, în timp ce motorul de tracțiune are o putere maximă de 152 kW, adică 204 cai-putere.

Interiorul MG 07 Foto: MG

Critici pentru design

Internauții au acuzat că mașina este o copie de Porsche Taycan sau Xiaomi SU7, iar criticile au fost atât de virulente că managerul general al MG, Chen Cui, și-a întrerupt abrupt o transmisie online din cauza comentariilor răutăcioase, conform CarNewsChina.com.

MG 07 alb Foto: MG Fans/CarNewsChina

Xiaomi SU7 a fost la rândul său criticat și acuzat că este inspirat după celebrul model Taycan.

În fapt, SAIC a mai fost o dată acuzată că a copiat designul respectiv, prin modelul Shangjie Z7, dezvoltat împreună cu Huawei.

Mașină electrică Shangjie Z7T, dezvoltată de Huawei și SAIC, seamănă izbitor cu Porsche Taycan. Diferența majoră este, însă, prețul. Sursa foto: X.com/TychodeFeijter

Ce modele electrice vinde MG în România

În prezent, vehiculele electrice MG disponibile pe piață includ în principal modelul hatchback MG4 și decapotabila MG Cyberster.

Modelul MG4 Urban se comercializează în România pornind de la 20.000 de euro și va fi disponibil în acest an și prin programul Rabla, după ce ministerul Mediului a renunțat la discriminările geografice.

Mașina sport MG Cyberster are un preț oficial de referință de la 79.260 euro cu tot cu TVA în România.

MG Cyberster Foto: Daniel Ionașcu

De asemenea, producătorul vinde și MGS5 EV de la 30.000 de euro.

La acestea se adaugă și modele hibride, precum MG3 Hybrid+, SUV-urile MG ZS Hybrid+, MG HS Hybrid+, la care se adaugă MG S9 PHEV și MG EHS PHEV, care sunt plug-in.

MG este un constructor britanic, al cărui nume vine de la Morris Garages. Marca a fost achiziționată de SAIC în 2007. Producția mașinilor sale are loc în principal în China. MG este producătorul chinez cu cel mai mare succes în Europa.

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